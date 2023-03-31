‘Ab-ı hayatım’ lafı Yüz Yıllık Mucize dizisinde geçmesiyle sosyal medya ve internet aramalarında gündem oldu. Yüz Yıllık Mucize izleyicisi ‘ab-ı hayat, abı hayatım’ deyişinin anlamını merak ediyor. Peki, ab-ı hayatım ne demek? Ab-ı hayatım nedir, kime denir?

ABI HAYATIM NE DEMEK?

Tasavvufta âb-ı hayât, Allah'ın “el-Hay” isminin hakikatinden ibarettir.

Bu ismi öz vasfı haline getiren kimse, âb-ı hayâtı içmiş olur.

Artık o, Hakk'ın “hay” sıfatıyla hayatta olduğu gibi, diğer canlılar da onun sayesinde hayat kazanır.

Bu mertebedeki insanın hayatı Hakk'ın hayatıdır.

AB-I HAYAT KELİMESİ HANGİ ANLAMDA KULLANILIR?

Başka kaynaklara göre ab-ı hayat, cennetteki ırmaklardan birinin adıdır. Dünyada iyi ameller işleyip haramdan uzak kalanlar bu suyu içecek ve cennette sonsuza kadar yaşayacaktır.

Mutasavvıflar ve divan şairleri de bu görüşü destekler nitelikte mesneviler ve gazeller yazmıştır. Çünkü İslam inancına göre dünyada değil ahirette sonsuza kadar yaşamak mümkündür.