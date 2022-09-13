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10 yaşında İtalya'da şampiyon oldu. Göğsümüzü kabarttı

Bu sezon 8 yarıştan oluşan Uluslararası IAME İtalya Serisi’nde mücadele eden 10 yaşındaki karting sporcusu İskender Zülfikari, X30 Mini kategorisinde birincilik elde etti.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 10:32
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Abilerinin yapamadığını gerçekleştirdi. Helal olsun sana minik İskender. İtalya'da altın madalya kazandı

10 yaşında İtalya'da şampiyon oldu. Göğsümüzü kabarttı
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre 36 ülkeden 106 sporcunun start aldığı şampiyonada X30 Mini kategorisinde, sezon boyunca tecrübeli rakiplerine karşı çok başarılı yarışlar çıkaran İskender Zülfikari, şampiyon olarak ilk uluslararası başarısını kazandı.

2021 sezonunda 30 yarışta 30 birincilikle bir rekora imza atan Türkiye Karting Mini Kategori Şampiyonu İskender Zülfikari, bu önemli başarının ardından Avrupa pistlerinde Türkiye'yi temsil etmeye devam edecek.

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