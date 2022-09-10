﻿Abisine küfür eden mesai arkadaşını silahla vurarak öldürdü

Olay, 01.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Emir Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tamer E., aynı iş yerinde çalışan mesai arkadaşı Abdullah Ersen ile servis olarak kullanılan kamyonette ağabeyi Eğemen E.'ye küfür ettiği gerekçesiyle tartıştı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Tamer E., yanında bulundurduğu tabancayla 29 yaşındaki Abdullah Ersen'e 4 el ateş ederek araçtan ayrıldı.

Ağır yaralanan Abdullah Ersen sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Abdullah Ersen, yapılan tüm müdahalelere rağmen Abdullah Ersen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (İHA)