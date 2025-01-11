Abisini evde asılı halde buldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Abisini evde asılı halde buldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 36 yaşındaki Hasan Ayan isimli sahıstan haber alınamıyordu. Kardeşi evde cansız bedenini buldu.

Olay, dün gece Aydın'ın Kuşadası ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ayan'dan (36) bir süredir haber alamayan kardeşi U.A., abisinin yaşadığı eve gitti. Kapıdan içeri giren U.A., abisini merdiven boşluğunda asılı halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Hasan Ayan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Şahsın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Abisini evde asılı halde buldu

Son Haberler
Muş'ta servis minibüsünü öğrenciler itti
Muş'ta servis minibüsünü öğrenciler itti
Osmaniye’de inşaat işçisi ağır yaralandı
Osmaniye’de inşaat işçisi ağır yaralandı
14 yaşındaki kız trafik kazasında hayatını kaybetti
14 yaşındaki kız trafik kazasında hayatını kaybetti
Mustafa Keser sağlık durumunu açıkladı
Mustafa Keser sağlık durumunu açıkladı
Şoförü cin çarptı
Şoförü cin çarptı