Abla kız kardeşi 4 saat arayla intihar etti. Biri 30 diğeri 26 yaşındaydı

Konya 4 saat arayla ölen kız kardeşlerin ölüm haberiyle çalkalanıyor. Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Gül Bedel, evinde ilaç içerek yaşamına son verdi.

Bu olaydan 4 saat sonra Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Eyüp Sultan Caddesinde bir apartmanın bahçesinde bir kadının yerde hareketsiz yattığını gören apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerin yaptığı kontrolde 30 yaşındaki Şerife Bedel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Şerife Berdel'in evlerine yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki sitesinin bahçesinde ölü bulundu

Polis olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Bedel’in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Şerife Bedel'in ölüm nedeni Adli Tıp Kurumunda yapılacak incelemenin ardından belli olacak.