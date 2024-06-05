Abla kız kardeşi 4 saat arayla intihar etti. Biri 30 diğeri 26 yaşındaydı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Abla kız kardeşi 4 saat arayla intihar etti. Biri 30 diğeri 26 yaşındaydı

Konya Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi'nde yaşayan Gül Bedel evinde ilaç içerek yaşamına son verdi. Bu olaydan 4 saat sonra da ablası Şerife Bedel'in cansız bedeni apartman bahçesinde bulundu. Polis Şerife Bedel'in intihar etme ihtimalini araştırıyor.

Konya 4 saat arayla ölen kız kardeşlerin ölüm haberiyle çalkalanıyor. Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Gül Bedel, evinde ilaç içerek yaşamına son verdi.

Bu olaydan 4 saat sonra Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Eyüp Sultan Caddesinde bir apartmanın bahçesinde bir kadının yerde hareketsiz yattığını gören apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerin yaptığı kontrolde 30 yaşındaki Şerife Bedel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Şerife Berdel'in evlerine yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki sitesinin bahçesinde ölü bulundu
Polis olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Bedel’in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Şerife Bedel'in ölüm nedeni Adli Tıp Kurumunda yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

aaa.jpg

aw220475-01.jpg

aw220475-02.jpg

aw220475-03.jpg

Son Haberler
Gölden bir kamyon çöp çıktı. 40 derecede çöp toplayan bu iyi insanlardan utanın Yaşam
Gölden bir kamyon çöp çıktı. 40 derecede çöp toplayan bu iyi insanlardan utanın
Galatasaray Saray'a çıktı. Kupalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne dizildi Spor
Galatasaray Saray'a çıktı. Kupalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne dizildi
Çevreyi kirleten tesislere rekor ceza Gündem
Çevreyi kirleten tesislere rekor ceza
Antalya'da dev uyuşturucu operasyonu. 99 adrese şafak baskını Gündem
Antalya'da dev uyuşturucu operasyonu. 99 adrese şafak baskını
Ünlü şarkıcı lösemiye yakalandığını açıkladı Magazin
Ünlü şarkıcı lösemiye yakalandığını açıkladı
Yerli tohum hasat edildi dar gelirlilere un olarak verilecek Gündem
Yerli tohum hasat edildi dar gelirlilere un olarak verilecek
Canlı yayında kızına dayak attı. Zahide Yetiş şoka girdi Magazin
Canlı yayında kızına dayak attı. Zahide Yetiş şoka girdi