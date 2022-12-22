﻿Abla-Kardeş Baba-Oğul

CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti ve Meral Akşener arasında neler oluyor?

Atilla Kaya'nın şarkısı bugünlerde dilimde; Ya terk et ya sev

Bu sözler senin değil / Sana hiç yakışmıyor / Ne olur kıymetini bil / Dost kolay bulunmuyor

Bir su gibi gel bana / Kirin pasın olmasın / Ömrümü verdim sana / Sonu kötü olmasın

Anlamıyorum seni / Harcıyorsun kendini / Birazcık samimi ol / Ya terk et ya sev beni

Ya sar beni gül gibi / Ya bırak git el gibi / Başım dönüyor inan / Kurtaramam kendimi

Aslında farkındasın / Kanayan bir yarasın / İtiraf et n'olur /Hem zehir hem balsın

Anlamıyorum seni / Harcıyorsun kendini / Birazcık samimi ol / Ya terk et ya sev beni

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CHP ve İYİ Parti ile Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener arasındaki ilişkiler konusunda her iki partinin kurmaylarıyla da konuştum.

Bilinsin ki;

- Sıfır sorun ve tam dayanışma var

Peşinen söyleyeyim; Kılıçdaroğlu ve Akşener ile CHP ve İYİ Parti kesin kararlarını çoktan verdiler;

- Sevmek var, terk etmek yok…

Değerli okurlarım,

Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin bir değil iki kez İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı seçilmesi nedeniyle Millet İttifakının adayı Ekrem İmamoğlu'nun başarısını hala hazmetmediler.

Siyasi yargı kararı ile siyasi yasak getirilmesi Cumhur İttifakının eş başkanları Erdoğan ve Bahçeli için bayram havasında sevinç yarattı…

Ancak 6 lider öyle bir birlik ve beraberlik tablosu taşıdılar ki Saraçhane meydanına bu sevinçleri kursaklarında kaldı.

Önce şunu söyleyeyim;

Siyasi yargı kararını henüz çıkmadan öğle saat 13.47'de İmamoğlu, saat 14,15'te Canan Kaftancıoğlu İstanbulluları Saraçhane meydanına davet ettiler.

Unutulmasın ki; 31 Mart Yerel Seçiminde CHP ve İYİ parti "Millet İttifakı" kurdular

Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı dostlarının verdiği destek ile seçtirdiler.

Yargı kararı açıklanmadan önce İstanbul'a hızla giden İYİ Parti lideri Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'nu belediye başkanlığındaki makam odasında ziyaret etti.

Mahkemenin 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet ve siyasi yasak kararı açıklanınca Akşener yerinden kalkarak İmamoğlu'na heyecanla sarıldı.

"Abla, kardeş" siyasi yargı kararına karşı bu birliktelik fotoğrafını verdiler.

"Akşener CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan rol kaptı" diye saray ve yandaşları algı operasyonları başlattılar.

Çünkü bölünme beklerken, birliktelik görünce şaşkına döndüler

Çok samimi düşüncemi söyleyeyim.

Eğer Akşener; İstanbul'da iken siyasi yargı sürerken verilen arayı duyunca Ekrem İmamoğlu'na desteğe gitmeseydi şiddetle eleştirirdim.

Gitmesini ve bu fotoğrafla destek vermesini ise alkışlıyorum.

Akşener meclis grup toplantısında dedi ki;

- "Kadınlara "sürtük" demenin, suç sayılmadığı bu ülkede, İçişleri Bakanı'nın "ahmak" sözünü iade etmek, suç sayıldı. 20 sene önce nasıl Tayyip Beyin ve Emine Hanım'ın yanına koştuysam, bugün de Ekrem ve Dilek kardeşlerimin yanına koştum. O gün Refah partisinin kapatılmasına karşı tanıklığı kabul edip yanlarında durdum. Zalimin karşısında zulmünün karşısında oldum. Dün kendilerine yapılanı bugün Ekrem Başkana yapmaya çalışıyorlar. Bir dakika düşünmeden yola çıktım, Saraçhane'deydim.

Erdoğan'a çok acıdım; Bu kadar ahmaklar sürüsünü nasıl topladın? Bu ahmak sürüsünün içinde Erdoğan'a çok acıdım. İstanbul'a çökmenize asla izin vermeyeceğiz…"

İşte samimiyet, işte birlik ve beraberlik mesajları bunlardır…

AKP ve MHP'liler ile yandaşları bu siyasi yargı kararı sonucu;

- CHP ile İYİ Parti arasında bir bölünme bekliyorlardı,

- CHP içinde bölünme bekliyorlardı,

- 6'lı masada dağılma bekliyorlardı…

Hayalleri çöp oldu…

Almanya ziyaretini birkaç saat kaldıktan sonra kesip İstanbul'a dönen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte;

- Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Gültekin Uysal ve Saadet partisi genel başkan vekili Sabri Tekir 15 Aralık'ta Saraçhane meydanında Ekrem İmamoğlu'na müthiş beri destek verdiler.

6'lı masanın bu birlikteliği cümbür cemaat ittifakını da bozguna uğrattılar.

Bitmedi…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclis grup toplantısına Ekrem İmamoğlu ile girmesi parti içi kulisleri de cumhurbaşkanlığı seçimindeki saray kaynaklı tüm algı operasyonlarını da yıktı geçti.

Kılıçdaroğlu başkan İmamoğlu için dedi ki;

- "Baba oğul gibiyiz…"

Bu candan fotoğraf CHP içinde operasyon bekleyenleri de hizipleşme bekleyenleri de cumhurbaşkanlığı adaylığında kriz bekleyenleri de yıktı geçti.