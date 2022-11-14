Semiramis Pekkan'dan samimi itiraflar: Ablam hakkında söylenenler şehir efsanesi

Haldun Kalmuk'un haberine göre Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan tiyatronun duayeni, eski sevgilisi Haldun Dormen’in “Yaparsın şekerim” sözüyle 53 yıl sonra sahnelere dönmüş, ‘Broadway’den İstanbul’a Müzikaller’ projesinde yer almıştı. Bana Yalan Söylediler’ adlı şarkısını da yeniden yorumlamıştı. Semiramis Pekkan, YouTube kanalı açtı. Samimi açıklamalar yaptı...

'BAZILARI RAHATSIZLIK DUYDU'

- Tiyatro yapmaya başladığım zamanlarda alaylı olduğum için bazıları rahatsızlık duydu

-- 1 ayda sahneye hazırlandım. Başarısız olursam diye korkudan ölüyordum.

- Kervansaray gazinosunun sahibininşarkıcılık yapmam için verdiği parayla ev aldım.

- Ajda da ben de hayat mücadelesi verdik. Hiçbir zaman ablama rakip olmak istemedim. Zaten mümkün de değildi.

ONLAR ŞEHİR EFSANESİ

- Ablam asla beni engellemedi, “Şarkıcılığı bırak” diye bir şey söylemedi. Onlar şehir efsanesi

'HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ'

Semiramis Pekkan, "Haldun Dormen benim hayatıma girmiş en önemli insanlardan biridir. Telefonu hayatımı yeniden değiştirdi. İçimde büyük bir heyecan var" dedi.