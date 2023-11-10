Ablasına haber verip canına kıydı

Elazığ’da Murat A. isimli bir şahıs, ablasını telefonla arayarak “kendimi öldüreceğim” dedi.

KAYNAK: İHA
Ablasına haber verip canına kıydı

Ablasının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, şahsı ipe asılı halde buldu.

Hastaneye kaldırılan Murat A., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şahsın yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

Olay, Rızaiye Mahallesi Şehit Teğmen Nadir Ozan Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre Murat A. (38), ablasını arayıp "kendimi öldüreceğim" dedi. Bunun üzerine ablası hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp haber verdi. Hızla bir şekilde adrese giden ekipler şahsı ipe asılı halde buldu. İpten indirilen ve özel bir hastaneye kaldırılan Murat A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye gelen adamın yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis, ekipleri olay yerinde incele yaptı.

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