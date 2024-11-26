Ablasını bıçakladı ölüme atladı

Kaynak: İHA

Ankara'da 25 yaşındaki E.Ş., kavga ettiği ablasını Y.B.D.'yi boğazından bıçakladı. Ablasını ağır yaralayan E.Ş., 5. kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

Çankaya'da aynı evde yaşayan abla Y.B.D. ile erkek kardeşi E.Ş. (25) bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmasının büyümesi üzerine E.Ş., bıçakla saldırdığı ablasını boğazından yaraladı.

Ablasını kanlar içinde gören E.Ş., oturduklarının evlerinin bolkonuna çıkarak kendini attı. Aıar yaralı ablası durumu 112'ye ihbar etti. Adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri E.Ş.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Ağır yaralı abla Y.B.D. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi. E.Ş. cesedi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürülürken polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili konuşan komşulardan Rabia Gündüz: “Duyduğuma göre, abla ve kardeş yemek yiyormuş. Aralarında kavga çıkmış. Kardeşi ablasını bıçaklamış ve daha sonra kendisini aşağıya atmış. Bıçaklanan kadının yoğun bakımda olduğunu öğrendik" dedi.

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Gündüz "Ablası saldırganla bazen köpeğini gezdirirdi. O zamanlar karşılaşırdık. Gözlemlediğim kadarıyla kibar insanlardı. Daha önce herhangi bir kavgalarına şahit olmamıştım. Atlayan saldırgan bir dükkanın önüne düşmüş. Çevredekiler sağlık ekiplerini çağırmış. Müdahale anında hayatını kaybetmiş” dedi.

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