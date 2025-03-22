Ablasını delik deşik etti

Kaynak: İHA

İstanbul Esenyurt’ta madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şüpheli para vermediği için ablasını defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1520 Sokak’ta yaşayan madde bağımlısı Samet G., ablası Sedef G.’den para istedi. Abla para vermeyince ikili arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Samet, kavga esnasında eline aldığı bıçakla ablasına saldırdı. Kadını defalarca kez bıçaklayan şüpheli, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Sedef G. ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaşam mücadelesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

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