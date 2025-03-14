Ablasının eski sevgilisi bacağından vurdu!

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Bayrampaşa'da güzellik merkezinde çalışan Emre Kartal (32), broşür dağıttığı sırada ablasının eski sevgilisi tarafından silahla bacağından vuruldu.

Olay, dün öğle saatlerinde Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, güzellik merkezinde çalışan Emre Kartal, broşür dağıttığı sırada ablasının eski sevgilisi tarafından silahla bacağından vuruldu.

Saldırgan olay yerinden koşarak kaçarken Kartal da kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kartal'ı ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı

'BACAĞINDAN YARALANDI'

Çevrede bulunan bir esnaf, "Silah sesi geldi. Sonra insanlar toplanmaya başladı. Bacağından yaralıydı, durumu iyiydi. Güzellik merkezinin broşürlerini dağıtıyordu" dedi.

Ablasının eski sevgilisi bacağından vurdu!

Ablasının eski sevgilisi bacağından vurdu!

Ablasının eski sevgilisi bacağından vurdu!

Ablasının eski sevgilisi bacağından vurdu!

Ablasının eski sevgilisi bacağından vurdu!

Ablasının eski sevgilisi bacağından vurdu!

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