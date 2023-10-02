Ablasının evinin önünde öldürüldü

İstanbul Bağcılar’da ablasının evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Muhammet Avcı hayatını kaybetti. Polis ekipleri silahlı saldırganın yakalanması için soruşturma başlattı.

KAYNAK: DHA
Ablasının evinin önünde öldürüldü

Bağcılar’da kahvaltı için geldiği ablasının evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Muhammet Avcı hayatını kaybetti.

İddiaya göre Arnavutköy'de yaşayan Muhammet Avcı, kahvaltı yapmak üzerine ablasının evine geldi. Binaya gireceği sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Avcı, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şapkalı ve cerrahi maske takan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Avcı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp kurumuna götürüldü. Avcı'nın silahlı yaralamadan dolayı cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.

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