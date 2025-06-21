Ablasının ölümü sonrası Bahar Candan sinir krizi geçirdi! Hastane önünde gözyaşlarına boğuldu

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Ablasının ölümü sonrası Bahar Candan sinir krizi geçirdi! Hastane önünde gözyaşlarına boğuldu

Anoreksiya nervoza rahatsızlığı nedeniyle 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan, yoğun bakımda kalbinin durmasıyla yaşamını yitirdi. Candan'ın vefatı sonrası kardeşi Bahar Candan sinir krizi geçirdi. Candan hastane önünde gözyaşlarını tutamadı.

Candan kardeşler, 2023 yılında “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza rahatsızlığına yakalanan Nihal Candan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilmişti.

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KALBİ DURMUŞTU

Hızla kilo kaybederek hastaneye kaldırılan Nihal Candan, 23 kiloya kadar düştü. Yoğun bakımda bir kez kalbi duran Candan, yapılan müdahale ile hayata döndürülse de durumunun kritik olduğu açıklanmıştı. Sosyal medya fenomeninden acı haber geldi. İkinci kez kalbi duran Candan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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BAHAR CANDAN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Nihal Candan'ın ölümü sonrası kardeşi Bahar Candan sinir krizi geçirdi. Bahar Candan hastanenin bahçesinde gözyaşlarına boğuldu.

Bahar Candan'ın insanlardan kaçmaya çalıştığı görüntülerde 'Görünce korkuyorum onlardan, bu insanlardan' diyerek çığlık attığı öğrenildi.

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