Ablasıyla eniştesini barıştıran kuzenini vurdu

Kaynak: İHA
Ablasıyla eniştesini barıştıran kuzenini vurdu

Sakarya Geyve'de bir kişi, boşanma aşamasındaki ablası ve eniştesini barıştıran kuzenini silahla vurarak yaraladı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki ablası ve eniştesini barıştıran kuzenini silahla vurarak yaraladı.

Karaçam Mahallesi'nde meydana gelen olayda S.B. isimli şahıs, boşanma aşamasında olan ablasının eşiyle barışmasını sağladığı için kuzeni F.B. ile tartıştı. Yerini kavgaya bırakan olayda S.B., F.B.'yi silahla vurarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekiplerince yaralı ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilirken şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrolle serbest bırakılırken yaralı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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