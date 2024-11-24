AB’nin teknoloji politikalarını şekillendirecek isimler belli oldu

İspanyol siyasetçi Teresa Ribera Rodríguez, rekabet ve dijital dönüşüm politikalarını bir araya getiren geniş bir portföyün başında yer alacak. AB’nin Dijital Pazar Yasası (DMA) kapsamında büyük teknoloji şirketlerine yönelik incelemeleri yönetecek olan Ribera, Apple, Google ve Meta gibi devlerin uyumluluk süreçlerini denetleyecek. DMA, şirketlere rekabeti engelleyici davranışlardan kaçınma ve platformlar arasında açıklık sağlama gibi kurallar koyarak piyasa düzenlemeyi amaçlıyor.

Rodríguez, görev süresi boyunca “öldürücü satın alımlar” olarak adlandırılan, yenilikleri engelleyen şirket alımlarını önlemeye odaklanacak. AB’nin stratejik teknolojilerde bağımsızlık ve yeşil dönüşüm hedeflerine uygun bir rekabet politikası izlemesi, Rodríguez’in en önemli görevlerinden biri olacak. Özellikle mikroelektronik, kuantum bilişim ve pil teknolojilerinde yerli üretimi artıracak projelere öncelik verilecek.

TEKNOLOJİ EGEMENLİĞİ VE GÜVENLİK: HENNA VİRKKUNEN

Henna Virkkunen, dijital teknolojiler ve yapay zeka (AI) politikalarını şekillendirecek. AB’nin Yapay Zeka Yasası çerçevesinde yeniliklerin desteklenmesi ve etik yapay zeka uygulamalarının teşvik edilmesi onun ana hedefleri arasında yer alıyor. Ayrıca, AB Dijital Hizmetler Yasası’nın (DSA) uygulanması, özellikle çocukların çevrimiçi ortamda korunması ve algoritmaların hesap verebilirliği konularında etkili adımlar atılması bekleniyor.

Virkkunen’in bir diğer önemli görevi, X (eski adıyla Twitter) ve diğer büyük platformların yasalarla uyum süreçlerini denetlemek olacak. Sosyal medya platformlarının nefret söylemi ve yanlış bilgi yayılmasına karşı önlem alması için sert politikalar uygulaması planlanıyor. AB’nin dijital egemenlik stratejisi doğrultusunda, siber güvenlik ve dijital altyapı yatırımlarının artırılması da Virkkunen’in sorumluluğunda olacak.

YENİLİKÇİ EKOSİSTEMİN TEMSİLCİSİ: EKATERİNA ZAHARİEVA

Bulgar politikacı Ekaterina Zaharieva, AB’nin girişimcilik ve araştırma geliştirme (Ar-Ge) politikalarını yönetecek. Zaharieva, Avrupa İnovasyon Yasası’nı hazırlayarak girişimcilik ekosistemine kolaylıklar sağlamayı hedefliyor. Girişimcilerin risk sermayesine erişimini artırmak ve yenilikçi teknolojilerin test edilmesini desteklemek için düzenleyici yenilikler planlanıyor.

AB’nin yerel teknoloji şirketlerini büyütme ve küresel pazarda rekabet gücünü artırma stratejisi, Zaharieva’nın ana öncelikleri arasında yer alacak. Özellikle Avrupa Araştırma Alanı Yasası ile bilim insanlarının ve teknolojilerin serbest dolaşımını teşvik edecek reformlar hazırlanıyor.

AB’nin yeni dönemde teknoloji ve dijital dönüşümde öne çıkan isimleri, hem küresel rekabeti hem de vatandaşların dijital haklarını dengelemeyi hedefliyor. Görev süreleri boyunca alacakları kararlar, Avrupa’nın teknoloji politikasında belirleyici olacak.