Aboubakar 90'a çaktı. Stat yıkıldı

Beşiktaş, Galatasaray karşısında Aboubakar'ın golüyle farkı açtı.
Skor 3-1'e geldi.
Rosier'in pasıyla savunma arkasına sarkan Aboubakar, ceza alanı içinde sağ çaprazdan sert vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı.
Beşiktaş, Galatasaray karşısında son dakikalarda golü buldu ve durumu 3-1'e getirdi.
Beşiktaş, Galatasaray karşısında Aboubakar'ın golüyle farkı açtı.
Skor 3-1'e geldi.
Rosier'in pasıyla savunma arkasına sarkan Aboubakar, ceza alanı içinde sağ çaprazdan sert vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı.