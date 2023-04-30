Aboubakar 90'a çaktı. Stat yıkıldı

Beşiktaş, Galatasaray karşısında son dakikalarda golü buldu ve durumu 3-1'e getirdi.

Aboubakar 90'a çaktı. Stat yıkıldı

Beşiktaş, Galatasaray karşısında Aboubakar'ın golüyle farkı açtı.

Skor 3-1'e geldi.

Rosier'in pasıyla savunma arkasına sarkan Aboubakar, ceza alanı içinde sağ çaprazdan sert vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı.

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