Aboubakar'dan flaş gol itirafı

Beşiktaş'ın golcü ismi Vincent Aboubakar, Tirana karşılaşmasının ardından konuştu.
İşte Aboubakar'ın sözleri;
-İlk maçta zaten iyi bir sonuç almıştık ve buraya işimizi yapmaya geldik. Zemin çok kötüydü bu arada, biz profesyonel oyuncularız ve burada işimizi yaptık.
-Yapım gereği sakin bir insanım. Bunu sahaya da yansıtıyorum. Bazen sahada gergin anlar olabiliyor ama sonrasında gidip onlara sarılıyorum. Bize düşen sahada barış ortamını sağlayabilmek.
-Golde top yere çarpınca tek hamlede vurmam gerektiğini düşündüm. Biraz gergindim çünkü gol atamamıştım. Neyse ki top ağlara gitti.
-Biz hocamızla birlikte siyah-beyaz renkler için mücadele etmeye devam edeceğiz.