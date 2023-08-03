Aboubakar'dan flaş gol itirafı

Beşiktaş'ın maçta ikinci golünü kaydeden Vincent Aboubakar, maç sonunda attığı gol hakkına çarpıcı sözler kullandı.

Aboubakar'dan flaş gol itirafı

Beşiktaş'ın golcü ismi Vincent Aboubakar, Tirana karşılaşmasının ardından konuştu.

İşte Aboubakar'ın sözleri;

-İlk maçta zaten iyi bir sonuç almıştık ve buraya işimizi yapmaya geldik. Zemin çok kötüydü bu arada, biz profesyonel oyuncularız ve burada işimizi yaptık.

-Yapım gereği sakin bir insanım. Bunu sahaya da yansıtıyorum. Bazen sahada gergin anlar olabiliyor ama sonrasında gidip onlara sarılıyorum. Bize düşen sahada barış ortamını sağlayabilmek.

-Golde top yere çarpınca tek hamlede vurmam gerektiğini düşündüm. Biraz gergindim çünkü gol atamamıştım. Neyse ki top ağlara gitti.

-Biz hocamızla birlikte siyah-beyaz renkler için mücadele etmeye devam edeceğiz.

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