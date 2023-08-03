Aboubakar'dan flaş gol itirafı

Beşiktaş'ın golcü ismi Vincent Aboubakar, Tirana karşılaşmasının ardından konuştu.

İşte Aboubakar'ın sözleri;

-İlk maçta zaten iyi bir sonuç almıştık ve buraya işimizi yapmaya geldik. Zemin çok kötüydü bu arada, biz profesyonel oyuncularız ve burada işimizi yaptık.



-Yapım gereği sakin bir insanım. Bunu sahaya da yansıtıyorum. Bazen sahada gergin anlar olabiliyor ama sonrasında gidip onlara sarılıyorum. Bize düşen sahada barış ortamını sağlayabilmek.



-Golde top yere çarpınca tek hamlede vurmam gerektiğini düşündüm. Biraz gergindim çünkü gol atamamıştım. Neyse ki top ağlara gitti.



-Biz hocamızla birlikte siyah-beyaz renkler için mücadele etmeye devam edeceğiz.