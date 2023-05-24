Aboubakar'dan flaş itiraf. Asıl pozisyonunu açıkladı

Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, Fransız basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aboubakar, asıl mevkisinin ne olduğunu da itiraf etti.

Aboubakar'dan flaş itiraf. Asıl pozisyonunu açıkladı

Beşiktaş'ın golcü ismi Vincent Aboubakar, Fransız basınına önemli açıklamalarda bulundu.

"GERÇEK POZİSYONUM 10 NUMARA"
Futbolculuk kariyeriyle ilgili bazı bilgiler veren yıldız santrfor "Kalecilikle başladım. Sonra stoper olarak görev yaptım. Daha sonra savunmanın önünde 6 numara pozisyonunda oynamaya başladım. Daha sonra da 10 numarada forma giydim. Avrupa'ya geldiğimde ise beni forvet hattına geçirdiler. Aslında benim gerçek pozisyonum 10 numara" dedi.

Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 14 maçta 12 gol, 1 asistle dikkat çekti. Kamerunlu golcünün sözleşmesi 2025'in Haziran ayında sona eriyor.

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