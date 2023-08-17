Aboubakar'dan sonra süper Beşiktaş. Mirza Şeker yazdı

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 3-1'in rövanşında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü konuk etti.

Yeni transferler Ante Rebic ve Daniel Amartey, mücadeleye 11 başlarken, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz gibi genç isimleri de ilk 11'de gördük.

Kartal, maçın başından beri önde baskısını hissettirdi.

Önde basarak Bakü'nün oyun kurmasına müsade etmedi.

Semih Kılıçsoy, varlığını hissettirdi maç boyunca. Sürekli çalım denemeleri ve takımı atağa kaldırma konusunda oldukça iyiydi.

25. dakikada Semih'in derinlemesine iyi pasıyla Muleka şutunu çekti ancak kaleci kornere çeldi. İlk yarının en net pozisyonlarından birisi oldu.

NETFÇİ BAKÜ AZ OYNADI GOLÜ DE BULDU!

Oyunun üstünlüğü Beşiktaş'ta derken Neftçi Bakü sürpriz bir golle karşılaşmada 1-0 öne geçti.

Mahmudov'un sağ çaprazdan çektiği şutla kaleci Mert Günok'u avlamayı başardı. Böylece 36'da Neftçi Bakü öne geçti.

İlk yarıda Azerbaycan ekibi soyunma odasına üstünlükle girdi. Beşiktaş taraftarı takımına moral vermeyi de ihmal etmedi.

ETKİLİ DEĞİŞİKLİK VE GOL!

Şenol Güneş, ikinci yarıda Rebic'i kenara çekerken Aboubakar'ı oyuna sürdü. Ayrıca Masuaku ve Hadziahmetovic'de oyuna girdi ve Beşiktaş kendine geldi.

57. dakikada Kamerunlu yıldızı müthiş plasesi Beşiktaş'a dengeyi getirdi. Gerçekten de temiz gol. Bitiricilik müthiş...

Bu gol sonrası bir başka güzel olay ise kaptan Necip Uysal'ın Ghezzal'a desteğiydi şüphesiz.

Golden sonra Necip Uysal, ailesi trafik kazası geçiren Ghezzal için 'Hepimiz seninleyiz Rachid' forması açtı ve kameralara gösterdi.

BU İŞ BU KADAR!

Beşiktaş'ın turu geçeceğinden şüphemiz yoktu ancak bu gol iyice rahatlamamızı sağladı. Muleka sahneye çıktı ve Beşiktaş'ı 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

Beşiktaş Park adeta yıkıldı. Taraftar büyük bir sevinç yaşadı.

Siyah-beyazlılar bu golden sonra rakip alana iyice yerleşti ve pas yaparak boşluk aradı.

BEŞİKTAŞ PLAY-OFF'TA

Neftçi Bakü'yü bu maçta 2-1, toplam skorda 5-2 yenerek adını play-off'a yazdırmayı başardı.

Beşiktaş'ın play-off'taki rakibi Aris'i eleyen Dinamo Kiev olacak.

Dinamo Kiev ile yarım kalan bir hesabı var Beşiktaş'ın.

Beşiktaş'a Dinamo Kiev karşısında başarılar diliyorum...