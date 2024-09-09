Aboubakar’ın yeni adresi belli oluyor. Sayılı saatler kaldı

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Beşiktaş’tan transfer ettiği Aboubhakar’ı resmen açıklamaya hazırlanıyor. Kamerunlu golcüyü 1 yıllığına kiralayan Hatayspor, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda taraftarların bildirimlerini açmaları istenirken saat 19.31’e dikkat çekildi.
Paylaşımda, Kamerunlu golcünün gol sevinci de yer aldı.
Beşiktaşla sözleşmesi 1 yıl daha devam eden ve kadroda düşünülmeyen Aboubakar bir türlü takımdan ayrılmak istemiyordu. Hatayspor ile yapılan anlaşma ile kiralanan golcü oyuncunun yıllık 1 milyon euro alacağı öğrenildi.
???? pic.twitter.com/atTSb3g5f2— Hatayspor (@Hatayspor_FK) September 9, 2024