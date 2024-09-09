Aboubakar’ın yeni adresi belli oluyor. Sayılı saatler kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aboubakar’ın yeni adresi belli oluyor. Sayılı saatler kaldı

Beşiktaş'tan ayrılığı yılan hikayesine dönen Aboubakar'ın yeni adresi belli oluyor. Resmi açıklamanın saatler içinde yapılacağı öğrenildi.

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Beşiktaş’tan transfer ettiği Aboubhakar’ı resmen açıklamaya hazırlanıyor. Kamerunlu golcüyü 1 yıllığına kiralayan Hatayspor, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda taraftarların bildirimlerini açmaları istenirken saat 19.31’e dikkat çekildi.

Paylaşımda, Kamerunlu golcünün gol sevinci de yer aldı.

Beşiktaşla sözleşmesi 1 yıl daha devam eden ve kadroda düşünülmeyen Aboubakar bir türlü takımdan ayrılmak istemiyordu. Hatayspor ile yapılan anlaşma ile kiralanan golcü oyuncunun yıllık 1 milyon euro alacağı öğrenildi.

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