Abromoviç İstanbul’da kebap ve kanat yedi 85 bin TL hesap ödeyip 175 bin TL bahşiş dağıttı

Kaynak: Haber Merkezi
Abromoviç İstanbul’da kebap ve kanat yedi 85 bin TL hesap ödeyip 175 bin TL bahşiş dağıttı
Rus iş insanı milyarder Roman Abromoviç, İstanbul’da arkadaşlarıyla gittiği İstanbul Anadolu Hisarı'ndaki bir restoranda 85 bin TL hesap ödeyip 175 bin TL bahşiş dağıttı.

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, 12.9 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri listesinde yer alan Rus iş insanı Roman Abramoviç, son dönemde sık sık Türkiye'ye geliyor.

KEBAP, KÜŞLEME VE KANAT YEDİ

Rus oligark önceki akşam Anadolu Hisarı'ndaki bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yedi. İki arkadaşıyla birlikte mekana giden iş insanı, Şef Ömer Ataysin tarafından ağırladı.

Adana kebap, yağlı kara, küşleme ve kanat yiyen Abromoviç ve arkadaşları, uzun süre sohbet etti. Abramoviç, 85 bin TL hesap öderken garsonlara 175 bin lira bahşiş verdi.

Toplamda 260 bin TL ödeyen Abramoviç, koruma ordusuyla birliktw mekandan ayrıldı.

rus-milyarder.jpg

MARMARİS’TEN İSTANBUL’A

163.5 metre uzunluğundaki lüks yatı ile Marmaris koylarında olan Abromaoviç, rotayı mega kente çevirdi. Anadolu Hisarı’ndaki bir mekana arkadaşlarıyla giden Rus milyarder, Adana kebap, yağlı kara, küşleme ve kanat gibi yemekleri hem yedi hem de sohbet etti.

ROMAN ABROMOVİÇ KİMDİR?

Rus, İsrail ve Portekizli milyarder, oligark ve politikacı olan Roman Abramoviç 24 Ekim 1966’da doğdu.

Chelsea FC’nin eski sahibi olmasıyla da bilinen Abramoviç, 2019 yılının Forbes listesine göre 12,9 milyar Amerikan doları olarak tahmin edilen servetiyle, İsrail’in en zengin ikinci, Rusya’nın en zengin on birinci ve Portekiz’in en zengin birinci kişisi oldu.

Dünyanın 120. en zengin kişisi olarak bilinmekte olan Abramoviç, 1999-2013 yılları arasında Çukotka’da okullar, hastaneler ve altyapı inşa etmek için 2.5 milyar dolardan fazla bağış yaptı.

Yahudi Kültürü ve Dini Forumu tarafından son 20 yılda Rusya, ABD, İngiltere, Portekiz, Litvanya, İsrail ve başka yerlerdeki Yahudi davalarına 500 milyon dolardan fazla katkısından dolayı tanındı. Abramoviç, eleştirmenleri tarafından bir oligark olarak gösterildi.

Diğer yandan Abramoviç, daha önce 2000’den 2008’e kadar Çukotka Özerk Okrugu’nun valisi olarak görev yaptı.

Son Haberler
Büyükekşi'nin ne zaman görevden alınacağını açıkladı. Şerafettin Tilki yazdı Spor
Büyükekşi'nin ne zaman görevden alınacağını açıkladı. Şerafettin Tilki yazdı
Çocuklardaki ölümcül tehlike ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Çocuklardaki ölümcül tehlike ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Brent petrolün varil fiyatı 79,67 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 79,67 dolar
Türk Eczacılar Birliği Başkanı’ndan kritik açıklama: “İlaç yokluklarının sorumlusu eczacılar değildir” Gündem
Türk Eczacılar Birliği Başkanı’ndan kritik açıklama: “İlaç yokluklarının sorumlusu eczacılar değildir”
Türk Hava Yolları 11 seferini iptal etti Gündem
Türk Hava Yolları 11 seferini iptal etti
“Evlatlıkla evlenilebilir” demişti, Erdoğan’ın elinden bilim ödülü aldı Gündem
“Evlatlıkla evlenilebilir” demişti, Erdoğan’ın elinden bilim ödülü aldı