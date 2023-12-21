Abromoviç İstanbul’da kebap ve kanat yedi 85 bin TL hesap ödeyip 175 bin TL bahşiş dağıttı

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, 12.9 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri listesinde yer alan Rus iş insanı Roman Abramoviç, son dönemde sık sık Türkiye'ye geliyor.

KEBAP, KÜŞLEME VE KANAT YEDİ

Rus oligark önceki akşam Anadolu Hisarı'ndaki bir restoranda arkadaşlarıyla yemek yedi. İki arkadaşıyla birlikte mekana giden iş insanı, Şef Ömer Ataysin tarafından ağırladı.

Adana kebap, yağlı kara, küşleme ve kanat yiyen Abromoviç ve arkadaşları, uzun süre sohbet etti. Abramoviç, 85 bin TL hesap öderken garsonlara 175 bin lira bahşiş verdi.

Toplamda 260 bin TL ödeyen Abramoviç, koruma ordusuyla birliktw mekandan ayrıldı.

MARMARİS’TEN İSTANBUL’A

163.5 metre uzunluğundaki lüks yatı ile Marmaris koylarında olan Abromaoviç, rotayı mega kente çevirdi. Anadolu Hisarı’ndaki bir mekana arkadaşlarıyla giden Rus milyarder, Adana kebap, yağlı kara, küşleme ve kanat gibi yemekleri hem yedi hem de sohbet etti.

ROMAN ABROMOVİÇ KİMDİR?

Rus, İsrail ve Portekizli milyarder, oligark ve politikacı olan Roman Abramoviç 24 Ekim 1966’da doğdu.

Chelsea FC’nin eski sahibi olmasıyla da bilinen Abramoviç, 2019 yılının Forbes listesine göre 12,9 milyar Amerikan doları olarak tahmin edilen servetiyle, İsrail’in en zengin ikinci, Rusya’nın en zengin on birinci ve Portekiz’in en zengin birinci kişisi oldu.

Dünyanın 120. en zengin kişisi olarak bilinmekte olan Abramoviç, 1999-2013 yılları arasında Çukotka’da okullar, hastaneler ve altyapı inşa etmek için 2.5 milyar dolardan fazla bağış yaptı.

Yahudi Kültürü ve Dini Forumu tarafından son 20 yılda Rusya, ABD, İngiltere, Portekiz, Litvanya, İsrail ve başka yerlerdeki Yahudi davalarına 500 milyon dolardan fazla katkısından dolayı tanındı. Abramoviç, eleştirmenleri tarafından bir oligark olarak gösterildi.

Diğer yandan Abramoviç, daha önce 2000’den 2008’e kadar Çukotka Özerk Okrugu’nun valisi olarak görev yaptı.