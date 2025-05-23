Abu Dabi'de Ali Koç şov

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ali Koç, Panathinaikos maçı sonrası kendisine soru yönelten muhabirlere Fenerbahçe armasını öperek cevap verdi.

THY Euroleague yarı finalinde Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u 82-76 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler pazar günü finalde Olympiakos-Monaco maçının galibiyle oynayacak.

FENERBAHÇE FORMASINI ÖPTÜ

Maçın ardından final sevinci yaşayan başkan Ali Koç Fenerbahçe armasını öptü. Muhabirlerden gelen "Bir şey söylemek ister misiniz?" sorusuna Fenerbahçe armasını öpen Ali Koç "Yeterli bence" yanıtını verdi.

Karşılaşmayı oğlu Kerim Koç ile izleyen Ali Koç maç boyunca büyük bir heyecan yaşadı. Hop oturup hop kalkan Koç maç sonunda soyunma odasına giderek oyuncuları tebrik etti.

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