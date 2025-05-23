Abu Dabi'de Ali Koç şov

THY Euroleague yarı finalinde Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u 82-76 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler pazar günü finalde Olympiakos-Monaco maçının galibiyle oynayacak.
FENERBAHÇE FORMASINI ÖPTÜ
Maçın ardından final sevinci yaşayan başkan Ali Koç Fenerbahçe armasını öptü. Muhabirlerden gelen "Bir şey söylemek ister misiniz?" sorusuna Fenerbahçe armasını öpen Ali Koç "Yeterli bence" yanıtını verdi.
Karşılaşmayı oğlu Kerim Koç ile izleyen Ali Koç maç boyunca büyük bir heyecan yaşadı. Hop oturup hop kalkan Koç maç sonunda soyunma odasına giderek oyuncuları tebrik etti.