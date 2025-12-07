Formula 1'de sezon Abu Dabi Grand Prix'i ile tamamlandı. Yas Adası'ndaki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan final yarışı, takımlar ve pilotlar arasında büyük mücadeleye sahne oldu.

VERSTAPPEN KAZANDI AMA ŞAMPİYONLUĞA YETMEDİ

Formula 1 sistemine göre yarışı ilk sırada pilota 25, ikinciye 18, üçüncüye 15 puan veriliyor. Geçtiğimiz hafta Katar Grand Prix'sinde zafere uzanan Red Bull'dan Max Verstappen Abu Dabi'de de finişi ilk sırada geçmeyi başardı. Hollandalı pilot böylece puanını 421'e çıkardı.

NORRIS’İN ÜÇÜNCÜLÜĞÜ ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ

Abu Dabi'ye 408 puanla gelen McLaren'dan Lando Norris'in Verstappen'in ilk sırada bitirdiği senaryoda pilotlar şampiyonu olması için minumum 3. olması gerekiyordu. Büyük Britanyalı pilot, çok dikkatli bir yarış çıkararak kendisine gerekli dereceyi elde etti. Puanını 423 yapan Norris kariyerinin ilk pilotlar şampiyonluğunu kazandı. McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ise yarışı 2. sırada bitirdi ve 410 puanla pilot sıralamasında üçüncü oldu.

NORRIS: 'SON 2-3 TURA KADAR ZORLANDIM'

Şampiyonluk sonrası hislerini paylaşaran Norris şunları söyledi:

"Aman tanrım. Ağlayacağımı düşünmüyordum ama ağladım. Bu çok uzun bir yolculuk. Öncelikle McLaren ekibine teşekkür ediyorum, aileme, anneme, babama... Annem ve babam beni en baştan beri destekliyordu.

Muazzam bir his. Max'ın ne hissettiğini biliyorum. Max ve Oscar'ı tebrik ediyorum. Onlarla yarışmaktan gurur duyuyorum. Onlardan çok şey öğrendim. Uzun bir yıldı ama başardım.

Düşünmemek elde değil. Uzun bir yarışta her şey olma ihtimali vardı. Son 2-3 tura kadar zorladım. Max ve Oscar, tüm sezon boyunca hayatımı kolaylaştırmadı.

Tsunoda'yı geçerken yaptıklarımın doğru olduğunu biliyordu. Birçok insanın yaşayabildiği bir an değil bu. Anın keyfini çıkarıyorum."