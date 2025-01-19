Aç çocuk aç annesine mektup yazdı. Bu eser senin AKP

Gaziantep'te yaşanan duygusal bir olay, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi. Bir çocuk, annesinin aç olduğunu düşünerek harçlığından 30 TL bıraktı ve ona bir mektup yazdı.

Mektubunda, "Bu parayı al, giderken kendine bisküvi al. Biliyorum almayıp bana geri getireceksin ama almazsan ölümü gör. Kolay gelsin sana annem. Seni seviyorum" ifadelerini kullandı.

Bu anlam yüklü not, Türkiye’deki ekonomik krizin ve geçim sıkıntılarının bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Çocuk, annesinin zor durumda olduğunu fark etmiş ve ona yardım etmeye çalışmıştı. Ancak, yazdığı mektubun içeriği, ülkedeki geniş çaplı ekonomik zorlukları en sert şekilde anlatan örneklerden biri oldu.

Türkiye son yıllarda hızla artan enflasyon, yüksek yaşam maliyetleri ve işsizlik oranlarıyla mücadele ederken, bu tür hikayeler toplumda derin izler bırakıyor.

Bir çocuğun ailesine duyduğu bu kadar büyük endişe ve sevgiyi dile getirdiği yazılı bir mesaj, sadece o ailenin değil, tüm Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu simgeliyor.

Türkiye’nin 23 yıllık AKP hükümeti döneminde, halkın büyük bir kesimi geçim sıkıntısı çekiyor. Çocuğun annesine yazdığı mektup, sadece bir aileyi değil, ülkenin genelindeki yoksulluk sorununun da bir sembolü oldu.