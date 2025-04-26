Aç kalan ayı kümese saldırdı! O anlar kamerada...

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bolu'da bir köyde aç kalan bir ayı tavuk kümesine girmeye çalıştı. Camı kırarak içeriye girmeye çalışan ayının o anları kameraya yansıdı.

Bolu'da bir köyde aç kalan bir ayı tavuk kümesine girmeye çalıştı. Camı kırarak içeriye girmeye çalışan ayının o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Aynının içeriye baktığı esnada tavuklar kaçarak uzaklaştı.

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesine bağlı Deveören köyünde, yiyecek bulmak için köye inen ayı, bir vatandaşın tavuk kümesinin camını kırdı. Camı kırdıktan sonra pencereye başını uzatarak içeriye bakmaya çalışan ayıyı fark eden tavuklar ise panik yaşadı. Ayı bir süre daha içeriye girmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca bölgeden uzaklaştı. Olay anı ise kümesin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde ayının pencereye dayandığı ve içerideki tavukların paniğe kapılarak kaçıştığı görüldü.

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