Aç kalan kurt Muş Alparslan Havalimanı girişinde görüntülendi

Muş'ta kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları şehir merkezine kadar inmeye başladı. Aç kalan bir kurt, Muş Alparslan Havalimanı girişinde görüntülendi.

Kentte soğuk ve karlı geçen kış mevsimi, doğada yaşayan yaban hayvanlarını zor durumda bıraktı. Yiyecek bulmakta zorlanan birçok hayvan, şehir merkezine yakın bölgelere kadar inerek yiyecek arayışına girdi.

Aç kalan kurtlar köye indi

Son olarak Muş Alparslan Havalimanı'nın giriş kapısı civarında bir kurt, kameralara yansıdı. Aç kaldığı düşünülen hayvan, bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

Ardahan’da görüntülendi: Aç kalan kurt şehre indi