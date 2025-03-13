Aç kalan kurt Muş Alparslan Havalimanı girişinde görüntülendi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kışın ağır şartları, Muş'taki yaban hayvanlarını zor durumda bıraktı. Aç kalan bir kurt, Muş Alparslan Havalimanı girişinde görüntülendi.

Muş'ta kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları şehir merkezine kadar inmeye başladı. Aç kalan bir kurt, Muş Alparslan Havalimanı girişinde görüntülendi.

Kentte soğuk ve karlı geçen kış mevsimi, doğada yaşayan yaban hayvanlarını zor durumda bıraktı. Yiyecek bulmakta zorlanan birçok hayvan, şehir merkezine yakın bölgelere kadar inerek yiyecek arayışına girdi.

Aç kalan kurtlar köye indiAç kalan kurtlar köye indi

Son olarak Muş Alparslan Havalimanı'nın giriş kapısı civarında bir kurt, kameralara yansıdı. Aç kaldığı düşünülen hayvan, bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kayboldu.

Aç kalan kurt Muş Alparslan Havalimanı girişinde görüntülendi

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