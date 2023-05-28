Aç karnına bir kaşık yeter

İşte aç karnına bir kaşık zeytinyağı içmenin yararları…

Aç karnına bir kaşık yeter

Editör: Naim Arıoğlu

Zeytinyağı, yerkürenin en sağlıklı gıdası. İşte sabahları aç karnına bir kaşık zeytinyağı içmenin faydaları…

KOLON KANSERİNİ ÖNLÜYOR
Kalın bağırsaktaki hücreleri koruyarak kanseri önlerken kabızlığın da üstesinden geiyor.

KARACİĞERİ TEMİZLİYOR
Karaciğer detoksunun en etkili ürünü. 2 yemek kaşığı zeytinyağını 1/3 limon suyu ile karıştırıp içerek karaciğeri temizlemek mümkün.

KİLO VERDİRİYOR
İçeriğinde bol miktarda yağ asidi bulunuyor. Yağ asitleri tokluk hissi veren faydalı yağlar. Bu nedenle zeytinyağı ile sağlıklı kilo vermek mümkün oluyor.

KALBİ KORUYOR
İyi huylu kolesterolü yükseltmenin en etkili yolu…

KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR
Kolesterolü ve kandaki glukoz seviyesini yüksek oranda düşürüyor. Kalp ve damar sağlığı için çok önemli.

BEYNİ KORUYOR
Beyindeki serbest radikallerle savaşıyor, oksijen seviyesini korumaya destek oluyor.

İNFLAMASYONU AZALTIR
vücuttaki inflamasyonu azaltmak konusunda ibuprofen gibidir. Araştırmalara göre 3.4 yemek kaşığı zeytinyağı ibuprofen dozajının %10’u kadar çok etkili.

GÖĞÜSLERİ BÜYÜTÜYOR
Göğüslere 10-15 dakika dıştan içe doğru yuvarlak hareketlerle masaj yaparsanız kan dolaşımı hızlanacak ve 30 gün içinde göğüslerinizin elastikiyeti artacak. Bu da daha büyük ve sıkı göğüsler demek.


BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR
Zeytinyağında bulunan yağ asitleri bağışıklık sistemini düzenler ve destekler. Hatta otoimmün hastalıkların tedavisinde bile etkilidir.

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