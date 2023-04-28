Sabah uyanınca aç karnına kahve içmek kişilere kendini zinde hissettirse de bilinenin aksine aç karnına kahve içmenin vücuda pek çok zararı mevcut. Peki, aç karnına kahve içmek zararlı mıdır? Aç karnına kahve içmenin zararları neler?

Sabahları aç karnına içilen kahve kişinin uyanmaya ve dinç hissetmeye çalıştığı zamanlardır. Kahve sayesinde kişi uyandığını ve daha zinde hissettiğini düşünür. Fakat uzmanlar aç karnına içilen kahvenin aslında faydadan çok zararı olduğunu tespit etmiştir. Peki, aç karnına kahve içmenin zararları neler?

AÇ KARNINA KAHVE İÇMENİN ZARARLARI NELER?

Aç karnına kahve içmek vücut sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Yapılan son araştırmalar aç karnına kahve içmekle ilgili tüm gerçekleri ortaya çıkardı.

Aç karnına kahve içmek mide yanmasına neden olabilir. Bilmeyenler için mide ekşimesi, göğsün üst kısmında ve göğsün ortasında yanan bir ağrı veya rahatsızlık anlamına gelir. Çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir.

Kahve, midenizin pH'ını düşürecek olan mide asidi üretimini başlatır. Kahvenizi sütlü tüketirseniz veya midenizde zaten yemek varsa bu azalma olmaz veya daha az olur.

Biraz daha düşük bir pH, mide astarı için bir sorun teşkil etmese de, asitten kaynaklanan hasara karşı daha savunmasız olan yemek borunuzun astarı için bir sorun teşkil edebilir.

Uyandıktan hemen sonra kahve içmek size yarardan çok zarar verebilir. Araştırmaya göre, vücudunuzun kortizol üretimi, siz uyandıktan sonraki saatte üç günlük zirvesinden birinde. Kortizol, uyanıklığı artırmaya yardımcı olur.

Kahvenizde bulunan kafein aynı zamanda kortizol seviyenizi de yükseltir. Şimdi, kafein içeren kahveyi vücudunuzun zaten kortizol üretiminin zirvesinde olduğu bir zamanda tüketirseniz, vücudunuza daha az kortizol üretmeyi öğretecektir. Aynı zamanda kahveye tolerans geliştirmeye de katkıda bulunabilir, bu da aynı uyanıklık seviyesine ulaşmak için daha fazla miktarda kafein (kahve) içmeniz gerektiği anlamına gelir.

Araştırmalar, dengeli bir diyetle birlikte kahve içmenin kolonu uyarmaya ve bağırsak düzenliliğini artırmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Ancak karnınızda herhangi bir yiyecek olmadan kahveyi aç karnına içerseniz, bağırsaklarınız istemediğiniz kadar çok çalışabilir.

KAHVE NE ZAMAN İÇİLMELİDİR?

Uzmanlar, kahvenizi veya çayınızı uyandıktan en az bir saat sonra tüketmenizi tavsiye ediyor. Sade kahve yerine yemek borunuza olan etkisini azaltmak için sütle içmeyi tercih edin.

Sabah uyandıktan hemen sonra kendinizi halsiz hissediyorsanız, bol bol uyuduğunuzdan emin olun. Susuzluk da bu duygudan sorumlu olabilir ve uyandıktan sonra su içmek daha enerjik hissetmeye yardımcı olabilir.