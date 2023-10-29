Aç karnına kesinlikle tüketmeyin

İşte aç karnına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tüketilmemesi gereken o ürünler…

Aç karnına kesinlikle tüketmeyin

Hemen her sabah birçoğumuz aç karnına bazı besin maddelerini tüketiyoruz. Ancak bunlardan bazılarını asla tüketmemeliyiz. En sevilen öğünlerin başında gelen kahvaltıda birçok kişi aç karnına tüketilmemesi gereken yiyecekleri tüketiyor. Bu durumun bilincinde olunmaması bağırsak ve mide problemlerine öncülük edebiliyor. İşte özellikle sabahları aç karnına tüketilmemesi gereken o besinler.

AÇ KARNINA TÜKETMEYİN

Her sabah uyandığımızda açlık hissi ile güne başlarız. Kahvaltı bu sebeple en sevilen ve ihtiyaç duyulan öğünler arasında yer almaktadır. Kahvaltıda birçok yiyecek bize eşlik etmektedir. Bu gıdalar arasında bazen yanlış tercihler yaparız. Bazı yiyecekler aç karnına tüketildiğinde mide ve bağırsaklarımıza zarar verebilir. İşte o yiyecekler...

Kahvaltıda veya günün herhangi bir saatinde aç karnına tüketilmemesi gereken yiyecekler arasında portakal suyu, meyveli yoğurt, muz, domates, baharat, kahve, yoğurt ve armut gibi gıdalar da yer alıyor.

Baharat
Aç karnına ve fazla tüketmek mideye zarar veriyor. Reflü, gastrit ve ülser tetikleyicisi.

Kahve
Kafein mideye zarar verebiliyor. Aç karnına içildiğinde mide ağrıları veya mide krampları yaşanabiliyor.

Portakal suyu
Aç karnına tek başına tüketildiğinde asitli yapısı mideye zarar verebiliyor.

Domates
Asit oranı oldukça yüksek olan domates, aç karnına ve tek başına tüketildiğinde mide rahatsızlıklarına yol açıyor.

Meyveli yoğurt
Hazır paket olarak tüketildiğinde içerisindeki tatlandırıcı ve şeker kan şekerinin yükselmesine neden oluyor.

Muz ve muzlu süt
Potasyum oranı oldukça yüksek olan muz kan şekerini yükseltiyor.


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