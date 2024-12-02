Aç kurt şehir merkezine indi

Kaynak: İHA

Hakkari'de etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle aç kalan bir kurt şehir merkezine indi.

437 Nolu Sokakta saat 02.00 sularında mahalle sakinleri tarafından görüntülenen kurt, kendisine ıslık çalınmasına rağmen herhangi bir tepki vermeyerek bölgeden ayrılmadı. Bu durum, mahalle sakinleri arasında endişeye neden oldu.

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Mahalle sakinleri, kurdun varlığı nedeniyle korktuklarını ve dışarı çıkamadıklarını ifade ettiler.

Mahalle sakinleri, “Dağda yiyecek bulamayan kurt yerleşim alanlarına gelerek yiyecek arayışı içine giriyor. Merzan Mahallesi’nde her yıl kış aylarında kurt görmek mümkündür. Ancak kurt korkusundan gece dışarı çıkamıyoruz. Bu tür durumlarda, yetkililerin bilgilendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması önemlidir” şeklinde konuştular.

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