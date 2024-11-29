Aç kurt şehre indi

Merzan Mahallesi'ndeki sanayi yolu üzerinde bir kurt görüldü. Yüksek rakımlara yağan yoğun kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurt, aç kalınca şehir merkezine indi. Mahalle sakinlerinden Hacı Koç, kurdun o anlarını cep telefonu ile kaydederek sosyal medya üzerinden paylaştı.

Genellikle sürü halinde dolaştıkları bilinen kurtların, bu kez yalnız başına şehir merkezine kadar inmesi ise mahalleli arasında merak uyandırdı. Vatandaşlar arasında korkuya yol açan kurt, bir süre sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.