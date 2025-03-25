Aç kurtlar köye indi! Herkes nöbette

Kaynak: İHA
Aç kurtlar köye indi! Herkes nöbette

Erzincan'da aç kalan kurtlar köye indi. Hayvanlarını korumak isteyen besicilikle uğraşan köylü sakinleri nöbet tutmaya devam ediyor.

Kemah ilçesine bağlı Gökkaya ile Oğuz köylerinde ve Tercan'ın Gevenlik köyünde etkili olan kar yağışı, doğayı da etkiledi. Besin bulmakta zorlanan kurtlar, açlık nedeniyle köy arazisine kadar inmeye başladı.

Köylüler, sürülerini kurt saldırılarından korumak için adeta seferber olmuş durumda. Özellikle gece saatlerinde köy içinde rahatça dolaşan kurtlar, büyük endişeye yol açıyor. Hayvancılıkla geçinen vatandaşlar, hayvanlarını koruyabilmek için gece nöbetleri tutarak önlem almaya çalışıyor.

Üreticilerin kameralarına yansıyan görüntülerde, bir kurdun köy arazisinde gezindiği açıkça görülüyor. Kurtların bu kadar cesur hale gelmesi, tehlikenin boyutunu gözler önüne sererken, köylüler tedirgin oluyor.

​​​​​​​

Yetkililer, kış şartlarının ağırlaştığını ve yaban hayvanlarının açlık nedeniyle yerleşim yerlerine yaklaşabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Son Haberler
Kayıp vatandaş saatler sonra bulundu
Kayıp vatandaş saatler sonra bulundu
Karaman'da elektrik dağıtım şirketine ait araç baraja uçtu; sürücü öldü (2)
Karaman'da elektrik dağıtım şirketine ait araç baraja uçtu; sürücü öldü (2)
Biber gazı öldürüyor! İşte maruz kalındığında yapılması gerekenler...
Biber gazı öldürüyor! İşte maruz kalındığında yapılması gerekenler...
Sosyalizmin Müslümanlaşması ve millîleşmesi
Sosyalizmin Müslümanlaşması ve millîleşmesi
Aç kurtlar köye indi! Herkes nöbette
Aç kurtlar köye indi! Herkes nöbette