Acai üzümü yararları nelerdir?

Acai üzümü koyu mor renktedir ve kabuğundan dışarı çıkan sarı bir çekirdeği vardır çünkü onların çekirdeği çıkarılır. Teknik olarak berry denilen yumuşak meyve kategorisine girmezler çekirdekli sert meyvedirler yine de berry olarak bilinirler.

Amazon yağmur ormanlarında genellikle yemeğin yanında tüketilirler. Bu acai üzümlerini, yenilebilir hale getirebilmek için öncelikle dışlarını sırılsıklam ıslatırlar ve sonra ezip lapa haline getirirler. Tadı genel olarak böğürtlen ve şekersiz çikolata gibi tanımlanıyor.

Taze acai üzümlerinin çok kısa raf ömürleri vardır ve büyüdükleri yerin dışında taze kalamazlar. Buzlu meyve püresi, kurumuş toz ve preslenmiş meyve suyu olarak satılırlar.Acai üzümleri ayrıca gıda ürünlerinde tatlandırıcı olarak kullanılır, acai yağı içeren vücut kremi gibi bazı besin olmayan ürünlerde de kullanılıyor.

BEYİN FONKSİYONUNU GELİŞTİRİYOR

Acai üzümünün içindeki bileşenler ayrıca beyninizi yaşınız ilerledikçe oluşan zarardan korur. Acai üzümünün antioksidan etkisi öğrenme ve hafıza kısmındaki beyin hücrelerinin iflamasyonunun ve oksidasyonunun etkilerini yok eder. Beyini sağlıklı tutmanın bir yolu da beyni toksik hücrelerden korumak veya çok uzun çalıştırmamaktır bu sürece otofaji denir gelir bu yeni sinirlerin oluşmasına neden olur ve beyin hücreleri ile arasındaki iletişimi güçlendirir.

ANTİOKSİDAN ETKİSİ



Antioksidanlar vücutta bulunan serbest radikalleri nötrleştirdiği için çok önemli.Eğer antioksidanlar serbest radikalleri nötrleştirmezlerse, onlar hücrelere zarar verirler ve diyabet, kanser, kalp hastalığı gibi çeşitli hastalıkların çıkmasına yol açarlar.

Besinin antioksidan içeriği tipik olarak oksijen radikal emme kapasitesi (ORAC) ile ölçülür. Acai üzümünün posasında ve püresinden antioksidan bakımından daha çok faydalanılır çünkü bağırsaktan bu şekilde daha iyi emilir. Özetle acai üzümü antioksidan bakımından inanılmaz bir şekilde zengindir yaban mersininden 3 kat daha fazla içerir.



KOLESTEROL SEVİYESİNİ GELİŞTİR

Hayvanlarda LDL’yi ve total kolesterolü düşürdüğü için kolesterol seviyesini geliştirmeye yardım eder ve aynı etkiler insanda da mümkündür. Ayrıca acai üzümü kolesterolün emilmesini önleyen sterol içerir. Çoğu hayvan deneylerinde ve en az bir insan bazlı deneyde acai üzümünün kandaki kolesterol seviyesini düşürmeye yardım ettiği gözlenmiştir.

ANTİ KANSER ETKİSİ

Hiçbir besin kansere karşı büyülü bir kalkan değildir ancak bazı besinler kanser hücrelerinimn üremesini ve dağılmasını durdurur. Araştırmacılara göre acai üzümünün ileride kanser tedavisinde kullanılacağı düşünülmektedir ancak henüz insan için yeterli araştırma ve kanıtlar yoktur. Acai üzümü araştırmalara göre potansiyel bir anti kanser ajanıdır ancak insanları daha çok çalışma gerekmekte.