Acai üzümünün sırrı

Editör: Erkavim Yıldırım

Acai üzümünün antioksidan etkisi öğrenme ve hafıza kısmındaki beyin hücrelerinin iflamasyonunun ve oksidasyonunun etkilerini yok eder. Beyini sağlıklı tutmanın bir yolu da beyni toksik hücrelerden korumak veya çok uzun çalıştırmamaktır bu sürece otofaji denir gelir bu yeni sinirlerin oluşmasına neden olur ve beyin hücreleri ile arasındaki iletişimi güçlendirir.

ANTİOKSİDAN ETKİ



Antioksidanlar vücutta bulunan serbest radikalleri nötrleştirdiği için çok önemli.Eğer antioksidanlar serbest radikalleri nötrleştirmezlerse, onlar hücrelere zarar verirler ve diyabet, kanser, kalp hastalığı gibi çeşitli hastalıkların çıkmasına yol açarlar.

Besinin antioksidan içeriği tipik olarak oksijen radikal emme kapasitesi (ORAC) ile ölçülür. Acai üzümünün posasında ve püresinden antioksidan bakımından daha çok faydalanılır çünkü bağırsaktan bu şekilde daha iyi emilir. Özetle acai üzümü antioksidan bakımından inanılmaz bir şekilde zengindir yaban mersininden 3 kat daha fazla içerir.

KOLESTEROL

Hayvanlarda LDL’yi ve total kolesterolü düşürdüğü için kolesterol seviyesini geliştirmeye yardım eder ve aynı etkiler insanda da mümkündür. Ayrıca acai üzümü kolesterolün emilmesini önleyen sterol içerir. Çoğu hayvan deneylerinde ve en az bir insan bazlı deneyde acai üzümünün kandaki kolesterol seviyesini düşürmeye yardım ettiği gözlenmiştir.

KANSERE ETKİSİ

Hiçbir besin kansere karşı büyülü bir kalkan değildir ancak bazı besinler kanser hücrelerinimn üremesini ve dağılmasını durdurur. Araştırmacılara göre acai üzümünün ileride kanser tedavisinde kullanılacağı düşünülmektedir ancak henüz insan için yeterli araştırma ve kanıtlar yoktur. Acai üzümü araştırmalara göre potansiyel bir anti kanser ajanıdır ancak insanları daha çok çalışma gerekmekte.