Aççana Höyük'te 3 bin 500 yıllık tablet bulundu! 28 gram ağırlığında üzerindeki yazıya dikkat

Kaynak: AA / İHA
Aççana Höyük'te 3 bin 500 yıllık tablet bulundu! 28 gram ağırlığında üzerindeki yazıya dikkat

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde "Eski Alalah" olarak bilinen "Aççana Höyük"te yapılan kazılarda 28 gram ağırlığında 3 bin 500 yıllık bir tabletin bulunduğunu açıkladı. Tablette, büyük miktarda mobilya alışverişine dair kayıtların yer aldığını belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk incelemelere göre milattan önce 15. yüzyıla tarihlenen Akadça çivi yazılı tablette, büyük miktarda mobilya alışverişine dair kayıtların yer aldığını belirtti.

hatayda-3-bin-500-yillik-tablet-bulundu-28-gram-agirliginda-uzerindeki-yaziya-dikkat-yenicag-1.jpg

Bakan Ersoy, "28 gram ağırlığındaki bu tabletin Geç Tunç Çağı'nın ekonomik yapısını ve devlet sistemini anlamak adına yeni bir bakış açısı sunacağına inanıyoruz." dedi.

hatayda-3-bin-500-yillik-tablet-bulundu-28-gram-agirliginda-uzerindeki-yaziya-dikkat-yenicag-2.jpg

Tarihi mirasın bulunmasındaki özverili çalışmaları için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar Daire Başkanlığı ekiplerini tebrik eden Ersoy, Anadolu'nun zengin mirasını gelecek nesillere taşımak için büyük bir titizlikle çalıştıklarını vurguladı.

hatayda-3-bin-500-yillik-tablet-bulundu-28-gram-agirliginda-uzerindeki-yaziya-dikkat-yenicag-3.jpg

ÇAĞININ EKONOMİK YAPISI VE DEVLET SİSTEMİNİ ANLATIYOR

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Eski Alalah Kenti kazıları kapsamında deprem sonrası sürdürülen restorasyon çalışmalarında bulunan tablet, Akadça çivi yazılı olarak dönemine ışık tutuyor. Tablet, Geç Tunç Çağı'nın ekonomik yapısını ve devlet sistemini anlamak adına yeni bir bakış açısı sunuyor.

hatayda-3-bin-500-yillik-tablet-bulundu-28-gram-agirliginda-uzerindeki-yaziya-dikkat-yenicag-4.jpg

Johns Hopkins Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Jacob Lauinger ve doktora öğrencisi Zeynep Türker'in çalıştığı tablet, 4,2 ile 3,5 santimetre ölçülerinde, 1,6 santimetre kalınlığında ve 27,85 gram ağırlığında. İlk satırlarında yüklü miktarda ahşap masa, sandalye ve tabure alımının kaydedildiği tablette, sayılar ve kimin aldığı ya da kime verildiği gibi konular üzerinde dil bilimciler çalışmalarını sürdürüyor.

hatayda-3-bin-500-yillik-tablet-bulundu-28-gram-agirliginda-uzerindeki-yaziya-dikkat-yenicag-5.jpg

hatayda-3-bin-500-yillik-tablet-bulundu-28-gram-agirliginda-uzerindeki-yaziya-dikkat-yenicag-6.jpg

hatayda-3-bin-500-yillik-tablet-bulundu-28-gram-agirliginda-uzerindeki-yaziya-dikkat-yenicag-7.jpg

Son Haberler
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı adayı alacak! Başvuru tarihleri belli oldu Gündem
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı adayı alacak! Başvuru tarihleri belli oldu
Ölümüne selfie. Haliç'te dehşet anları. Genç kadın kendini denizde buldu Gündem
Ölümüne selfie. Haliç'te dehşet anları. Genç kadın kendini denizde buldu
Milyarder Süper Lig başkanı ava çıktı Spor
Milyarder Süper Lig başkanı ava çıktı
Yunanlılar yine suçüstü yakalandılar. Acımasızca üzerlerine sürdüler Gündem
Yunanlılar yine suçüstü yakalandılar. Acımasızca üzerlerine sürdüler
Çanakkale’de üretiliyor Ruslar kapış kapış alıyor! Coğrafi işaretli meyvenin kilosu 35 TL’den gidiyor Yaşam
Çanakkale’de üretiliyor Ruslar kapış kapış alıyor! Coğrafi işaretli meyvenin kilosu 35 TL’den gidiyor
Baharat sektöründe ilk yarıda dev ihracat Ekonomi
Baharat sektöründe ilk yarıda dev ihracat