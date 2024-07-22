Aççana Höyük'te 3 bin 500 yıllık tablet bulundu! 28 gram ağırlığında üzerindeki yazıya dikkat

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk incelemelere göre milattan önce 15. yüzyıla tarihlenen Akadça çivi yazılı tablette, büyük miktarda mobilya alışverişine dair kayıtların yer aldığını belirtti.

Bakan Ersoy, "28 gram ağırlığındaki bu tabletin Geç Tunç Çağı'nın ekonomik yapısını ve devlet sistemini anlamak adına yeni bir bakış açısı sunacağına inanıyoruz." dedi.

Tarihi mirasın bulunmasındaki özverili çalışmaları için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar Daire Başkanlığı ekiplerini tebrik eden Ersoy, Anadolu'nun zengin mirasını gelecek nesillere taşımak için büyük bir titizlikle çalıştıklarını vurguladı.

ÇAĞININ EKONOMİK YAPISI VE DEVLET SİSTEMİNİ ANLATIYOR

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Eski Alalah Kenti kazıları kapsamında deprem sonrası sürdürülen restorasyon çalışmalarında bulunan tablet, Akadça çivi yazılı olarak dönemine ışık tutuyor. Tablet, Geç Tunç Çağı'nın ekonomik yapısını ve devlet sistemini anlamak adına yeni bir bakış açısı sunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Jacob Lauinger ve doktora öğrencisi Zeynep Türker'in çalıştığı tablet, 4,2 ile 3,5 santimetre ölçülerinde, 1,6 santimetre kalınlığında ve 27,85 gram ağırlığında. İlk satırlarında yüklü miktarda ahşap masa, sandalye ve tabure alımının kaydedildiği tablette, sayılar ve kimin aldığı ya da kime verildiği gibi konular üzerinde dil bilimciler çalışmalarını sürdürüyor.