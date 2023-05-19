Accessland gelir elde etmek isteyen içerik üreticilerini çağırıyor

Yolculuğuna sabit, tek sayfalık internet siteleriyle başlayan, kişisel blogların ortaya çıkışıyla bir kademe daha atlayan, forumlarla sosyalleşmenin ilk sinyallerini veren ve sosyal medyanın ortaya çıkışıyla bir sosyalleşme aracına dönüşen internet, bugün bilgi akışının kalbini oluşturuyor. İçinde bulunduğumuz çağı bilgi çağı olarak adlandırmamızın yegane sebebi sayılan internetin son yılları ise giderek yükselen bir trendle şekillendiriliyor: Yaratıcı ekonomisi.

İngilizcede “creator economy” olarak adlandırılan, parça başı çalışarak esnek bir modelde yaşamayı alışkanlık edinen bir ekonomik sınıfın da parçası olduğu yaratıcı ekonomisi, bilgi birikimlerini kalıcı ve nitelikli içeriklere dönüştürerek kendi markalarını yaratan influencer’ları ve dijital içerik üreticilerini ortaya çıkarıyor. Bu dönüşüme hem içerik tüketicilerinin talepleri, hem de gelişen platformlar katkıda bulunuyor. Pandemiden bu yana alışverişin, eğlencenin, bilgiye ulaşmanın merkezine iyice yerleşen platformlar, içerik üreticisini bir bugünün ve hatta geleceğin mesleklerinden birine dönüştürüyor. Öyle ki ABD gibi ülkelerde içerik üreticiliği en hızlı büyüyen küçük işletmeler olarak tanımlıyor ve Amerikalı çocuklar artık astronot değil, içerik üreticisi olmak istiyor. Dünya çapında en az 50 milyon kişi, kendisini içerik üreticisi olarak tanımlıyor.

Accessland, Accessland.live adını verdiği platformuyla bu dönüşümü hızlandıran ve Türkiye’deki içerik üreticilerine yeni fırsatlar sunan platformlardan biri olarak öne çıkıyor.

ONLİNE ÖĞRENMEYİ HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR KILAN PLATFORM: ACCESSLAND

"Accessland nedir?" diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Nihal Temur Ocak tarafından kurulan ve Ekim 2021’den bu yana yeni nesil dijital içerik pazaryeri olarak faaliyet gösteren Accessland, kendini geliştirmek ve kariyerine yön vermek isteyenler için sınırları ortadan kaldıran, online öğrenmeyi herkes için erişilebilir kılan bir platform. Accessland, ziyaretçilerine sertifika alabilecekleri online grup ya da bireysel eğitimler sunarken, pek çok kategoride bağımsız içerik üreticilerinin de kendi kitlelerini edinmelerini, dijital markalaşma süreçlerini tamamlamalarını kolaylaştırıyor. Ziyaretçiler Accessland.live'da onlarca kategoride buldukları ücretli veya ücretsiz eğitimlere katılarak geleceklerine yatırım yaparken, dijital içerik üreticiler ve influencer'lar da geliştirdikleri eğitim odaklı içeriklerle Accessland sayesinde içerik üreticiliğini tam zamanlı bir meslek olarak benimseme şansına sahip oluyor.

İÇERİK ÜRETİCİLERİ İÇİN YENİ BİR PASİF GELİR KAYNAĞI

“Bilginiz daha fazlasını hak ediyor” diyerek daha az çabayla daha etkili bir şekilde kazandıracak bir içerik üreticisi gelir paylaşım modeli Accessland.live, bir internet platformunu içerik üreticileri için dijital bir okula, bir dijital stüdyoya, bir sahneye, kulübe, ajansa, spor salonuna dönüştürmeyi başarıyor. Canlı yayınlar, videolar ve podcast’lerle kişilerin deneyimlerini ve uzmanlıklarını pasif gelire dönüştürmelerini olanaklı kılan Accessland, herkes için bir dijital içerik pazaryeri olarak konumlanıyor. İçerik üreticileri, Accessland.live üzerinden aşağıdaki ürünleri satışa çıkarabiliyor:

Birebir canlı oturumlar: Accessland.live platformunda ücretsiz hesap açan dijital içerik üreticileri interaktif canlı yayın, podcast, video, konferans gibi araçlarla içeriklerini ön ödemeli olarak satışa açarak gelir elde edebiliyor. Tüm farklı etkinlik türlerine uygun yayın altyapısı, entegre ödeme sistemi ve analitik kontrol paneli sayesinde Accessland, 360 derece bir çözümün yanı sıra, içerik üreticilerinin hak ettiklerini almaları için adil bir gelir modeli sunuyor. Kitleleriyle bağlantı kurabilen, sadık bir hayran kitlesi oluşturabilen eğitmenler, akıl hocaları, sanatçılar, öğretmenler, psikologlar veya danışmanlar, takipçileriyle birebir canlı oturumlar düzenleyerek buradan gelir elde edebiliyor.

Grup canlı yayınları: Accessland’in küresel yayın altyapısı, 16 kişiye kadar grup derslerini de destekliyor. Tüm kişiler, içerik üreticisi izin verdiğinde Accessland.live’i kullanarak kamerasını ve sesini canlı yayına verme, tarayıcılardan ekran paylaşma olanağına sahip oluyor. Örneğin bir veteriner hekim, bu özelliği kullanarak yeni teorileri yakalamak için Türkiye’nin dört bir yanındaki meslektaşlarıyla buluşabiliyor.

Konferanslar ve canlı şovlar: Pandeminin hayatımıza dahil ettiği kavramlardan biri olan webinar’lar da Accessland.live üzerinden düzenlenebiliyor. Büyük web seminerleri, online soru-cevap etkinlikleri, ünlü buluşmaları ve daha fazlası, Accessland.live platformuyla satışa çıkarılabiliyor. Örneğin ödüllü yapımcılardan, Akademi Ödülleri jürisi ve üyesi Zeynep Atakan, sinema yapımcılığı kariyerinde öğrendiklerini bu yolla onlarca kişiyle paylaşabiliyor.

Videolar & kurslar: Accessland.live’da içerik üreticilerinin gelir elde edebilmesi için yalnızca canlı yayın yapması gerekmiyor. Önceden kaydedilmiş eğitim videoları ve kurslar da Accessland.live platformunda barındırılıyor ve dileyen / satın alan kullanıcılar, söz konusu eğitimlere erişebiliyor.

Ön satış olanağı ve adil komisyon oranları, Accessland’i diğer içerik platformlarından ayırıyor. İçerik üreticilerinin hakları olanı kazanmaları için adil bir paylaşım modeli geliştiren Accessland, yoga eğitmenlerine, yazılımcılara, grafik tasarımcılara, doktorlara, astrologlara, dil eğitmenlerine, danışmanlara ve çok daha fazlasına önceden hazırladıkları eğitim materyallerini pasif gelire dönüştürebilme olanağı sunuyor. Üstelik tüm bunlar, oldukça kolay anlaşılır ve kullanıcı dostu bir içerik üreticisi paneli üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

ACCESSLAND’İN TEKNOLOJİK ALTYAPISI DİJİTAL İÇERİK ÜRETİCİLERİ İÇİN FARKLI OLANAKLAR SUNUYOR

Accessland.live’ın küresel yayın altyapısı, canlı etkinliklerin, videoların ve podcast’lerin dünyanın her yerinden yayımlanması için gereken teknik yeterlilikleri sağlıyor. Hem canlı hem de önceden kayıt edilmiş içeriklerin içerik kullanıcılarına kesintisiz ulaşmasına olanak tanıyan platform altyapısı, cep telefonuyla, bilgisayar kamerasıyla veya profesyonel ekipmanlarla dünyanın dört bir yanındaki ziyaretçilere ulaşmayı sağlıyor. Ayrıca içerik üreticileri, dijital içerik pazaryeri üzerinden kolayca yükleme yaparak dakikalar içinde içeriklerini satışa çıkarabiliyor. Bunun için içerik üreticilerinden bir barındırma maliyeti talep edilmiyor ve içerik üreticileri bu bağlantı üzerinden ücretsiz hesap açabiliyor. Küresel bir ödeme altyapısı ve içerik üreticisi pazarlama desteği de sunan Accessland, dünyadaki 100’den fazla ülkeden ve birçok para biriminden ödeme almaya olanak tanıyor. Bu sayede içerik üreticileri dijital markalarını daha kolay küreselleştirebiliyor, farklı para birimlerinde kazanarak gelirlerini büyütebiliyor.

ACCESSLAND’DE NELER VAR?

Accessland’in içerik üreticileri için sunduğu bu kolaylıklar, platformdaki içerik kategorilerinin artmasını da sağlıyor. Arama motoru optimizasyonundan astroloji danışmanlığına, beslenme ve diyet eğitimlerinden dijital pazarlama disiplinine, kişisel gelişimden içerik pazarlamaya, iş stratejisinden moda tasarımına, finanstan girişimciliğe pek çok konu başlığı ve kategoride ücretli ve ücretsiz onlarca içeriğe erişilebilen Accessland.live, kişilerin kendilerini mesleki ve kişisel anlamda geliştirebilmesi için zengin kütüphanesiyle öne çıkıyor.

ACCESSLAND ZİYARETÇİLERİNİ BEKLEYEN ÖRNEK İÇERİKLER

Accessland’deki dolu dolu içerikleri yakından keşfetmek için birkaç örnek üzerinden ilerlemek faydalı olabilir. Accessland’in en çok tercih edilen içerikleri, aşağıdaki gibi sıralanıyor:

Şirketlerde Liderlik ve Tepe Yönetim Uygulamaları: Liderlik uygulamaları ve liderlik teorileri nelerdir? Profesyonel şirket yönetimi nasıl olmalıdır? Liderlik uygulamaları şirket başarısını nasıl etkiler? İşte tüm bu soruların yanıtları, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Accessland işbirliğiyle 14 saatlik bir ders kapsamında izleyicilerle buluşuyor.

Doğum Haritası Analizi Pratiği: Astrolog Ece Erhan Kul, tekstil yüksek mühendisi olarak başladığı kariyerini 2016 yılında noktalayarak, çocukluk hayali olan astrolojiyi hayatının odağına aldı. Ücretli ve ücretsiz eğitimlerini Accessland.live üstünden paylaşan astrolog, “Doğum Haritası Analizi Pratiği” başlıklı eğitimiyle temel seviye ve üstünde astroloji bilgisi olanlara astrolojik harita pratiği kazandırıyor.

İş geliştirme için mikro eğitimler: TOBB'da eğitmenlik de yapan, Fıratpen markasının Uluslararası Pazarlama Müdürü olarak çalışan, Türkiye'nin ihracat potansiyelinin artmasında rol oynadığı bilinen ve iki kitap yazarı olan Sadık Vural, İş Geliştirme Mikro Eğitimler başlıklı video serisiyle 11 saat süren dersler boyunca “Yeni nesil startup nasıl olmalı?”, “Şirketlerde dönüşüm nasıl başlatılır?”, “Girişimde pivot nasıl yapılır?” gibi soruları yanıtlıyor.

Kuantum ve Sufizm ile Öze Yolculuk: Üniversite yıllarında tasavvuf ilmine yönelerek bilgi birikimini zenginleştiren, daha sonra kuantum düşünce sistemine odaklanan Murat Tolga Buyruk’un eğitimi, insanın öz ve inanışlarının köklerini keşfedeceği bir serüvenin kapılarını aralıyor. Başlangıç seviyesinde birer saatlik 32 seanstan oluşan eğitim dizisinde, “Mistisizm ve sufizm arasındaki farklar nelerdir?”, “Tasavvuf neyi savunur?”, “Sufizmde çakra sisteminin yeri nedir?” gibi soruların cevapları doğru terminolojiyle açıklanıyor.

Kısaca Anlat: Fırat Uran'ın yapımcılığını üstlendiği ücretsiz podcast serisi Kısaca Anlat’ın her bölümünde, alanında uzman konuklar en iyi bildikleri konu hakkında kısaca bilgi veriyor. İlk üç yayında tiyatro metni yazmanın pif noktaları, regl külodu ve zaman kipleri konu ediliyor.

Accessland.live’da onlarca kategoride onlarca eğitim, nitelikli içeriklerle kendilerini geliştirmek isteyenleri bekliyor.

ACCESSLAND SATIŞ ORTAĞI OLUN

Accessland, pasif gelir elde etmek isteyenlere içerik üreticiliğinin dışında bir yol daha sunuyor. Affiliate marketing olarak bilinen yöntemi kullanan Accessland, satış ortaklığı programıyla platformdaki ücretli eğitimlerin satışında destek olan gönüllüleri de ödüllendiriyor. Accessland Satış Ortağı programına dahil olan bağımsız partnerler, kendilerine verilen özel link ve kod üzerinden yaptıkları her satıştan belirli bir oranda kazanç elde edebiliyor.

ACCESSLAND İŞLETMELER İÇİN NE SUNUYOR?

Accessland'in gelişmiş teknik altyapısı ve canlı yayın, webinar, video eğitim gibi formatları destekleyen özellikleri, kurumsal şirketler tarafından da kullanılabiliyor. Accessland Business adı verilen program kapsamında şirketler, canlı yayınlarını, bayi toplantılarını online ortamda gerçekleştirebiliyor, toplantılarını dijitale taşıyabiliyor, mevcut veya potansiyel kitleleriyle eğitim, webinar, lansman gibi online etkinliklerde bir araya gelebiliyor.

ACCESSLAND’DEN İÇERİK ÜRETİCİLERİNE AÇIK ÇAĞRI

Accessland, içerik üreticisi dostu gelir ve kazanç modelleriyle içerik üreticiliğini bir ek iş (side hustle) olarak benimsemek isteyen, içerik üreticisi olarak bir kariyer planlamak isteyen herkese gerekli imkanları sunuyor. Dijital içerik üretimi alanında markalaşmak isteyen bireyler, uzmanlık alanları ne olursa olsun Accessland.live’da içerikleriyle yer alabiliyor. Platform, yaptığı açık çağrıyla online eğitim ve online öğrenme kavramlarının altın çağına doğru ilerlediğimiz bu günlerde yeni içerik üreticilerini bekliyor.