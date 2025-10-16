Yeniçağ Gazetesi
16 Ekim 2025 Perşembe
Anasayfa Ekonomi "Acele etmeyin" diyen İslam Memiş uyardı: Altının çakılacağı tarih belli oldu

Altın ve para uzmanı İslam Memiş "Yatırımcıların soğukkanlı olması gerekiyor. Elinde altın bulunduranların acele etmemesi lazım" diyerek altının düşüşe geçeceği tarihi açıkladı.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son dönemde rekor kıran altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı uyarılarda bulundu. Ons altın 4.165 dolar, gram altın ise 5.780 TL seviyelerinde seyrederken, Memiş, piyasaların teknik analizle açıklanamayacak bir manipülasyon sürecinde olduğunu vurguladı.

İslam Memiş “Altın, gümüş, platin ve paladyum gibi değerli metaller, dolardan bağımsız şekilde 8 haftadır rekor denemeleri yapıyor. Bu yükselişin ardında somut bir veri yok, tamamen panik alımları etkili” dedi.

Memiş, küresel yatırımcıların savaş ve ekonomik kriz beklentileriyle altına yöneldiğini belirtti. “Piyasalar, olası risklere karşı güvenli liman arayışında. Ancak bu agresif yükseliş, manipülatif fiyatlamanın bir göstergesi” diye konuştu.

Uzman, altın ve gümüşün kesintisiz yükselişinin teknik düzeltmeye ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, “Düşüş bir hafta, iki hafta ya da bir ay içinde gelebilir. Yatırımcılar acele etmemeli, soğukkanlı olmalı” tavsiyesinde bulundu.

2026 için ons altında 5.000 dolar, gram altında ise 7.000-7.500 TL hedefini paylaşan Memiş, daha önce öngörülen 6.350-6.500 TL seviyelerinin aşılabileceğini belirtti.

Ancak kısa vadeli ve kaldıraçlı işlemlerden uzak durulması gerektiğini vurguladı: “Kısa vadeli kazanç peşinde koşanlar büyük kayıplar yaşayabilir. Uzun vadeli düşünenler ve varlıklarına sahip çıkanlar kazanacak.”

Memiş, piyasalardaki manipülasyon riskine dikkat çekerek, “Sözlü açıklamalarla yatırımcıları yönlendiriyorlar. Bu süreçte sabırlı olanlar avantajlı çıkacak” dedi. Altın ve gümüşteki yükseliş trendinin 2026’ya kadar sürebileceğini öngören uzman, yatırımcılara miktara odaklanmalarını önerdi.

