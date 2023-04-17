Açelya Akkoyun'un sırrı ortaya çıktı. Bir ayda tam 17 kilo vermişti

Ekranların sevilen ismi Açelya Akkoyun, bir dönem 86 kilo olduğunu ve 1 ayda tam 17 kilo verdiğini söyledi. Ünlü isim, 17 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı.

Açelya Akkoyun'un sırrı ortaya çıktı. Bir ayda tam 17 kilo vermişti

Oyuncu ve sunucu Açelya Akkoyun, 1 ayda tam 17 kilo vererek büyük bir başarıya imza attı. Akkoyun, 1 ay boyunca yemeği azaltarak tek öğünle beslendiğini itiraf etti.

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"TEK ÖĞÜN YİYORDUM AÇ KALDIM"

Bol bol su içen ve spor yapan güzel oyuncu, bunları kısa süreli yapmadığını ve yıllar içinde alışkanlık haline getirdiğini ifade etti. Şimdilerde de düzenli beslenen ve fit kalmaya özen gösteren oyuncu, hayatından ekmeği çıkardığını da sözlerine ekledi.

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Kilo vermek için buna inanmanın son derece önemli olduğunun altını çizen Akkoyun, ekmeği hayatından çıkarıp su içerek ve düzenli spor yaparak ulaşılamayacak bir beden olmadığını herkese gösterdi.

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