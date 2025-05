Acemi kasapların elini kesmemesi için böyle çözüm buldular: Büyük ilgi görüyor

Kurban Bayramlarında Türkiye'nin dört bir yanındaki hastanelerin acil servisleri acemi kasaplarla dolup taşarken, el kesilmesinin önüne geçen çelik eldivenler de kasaplar tarafından ilgi gördü. Çelik yapısıyla rahat kullanılan, bıçak darbesi geldiğinde elleri kesilmekten koruyan çelik eldiven 4 bin ile 6 bin lira arasında alıcı buluyor.

"KURBAN BIÇAKLARI İÇİN YOĞUNLUĞU FAZLA OLAN ÇELİK KULLANIYORUZ"

Kasaplar için çeliği daha yoğun ve sıkı olan kurban bıçağı ürettiklerini kaydeden Bıçak ustası Mehmet Pirge, "Kurban Bayramı bir bıçak algısını oluşturduğu zamandır yani insanlar evlerindeki sebze bıçaklarını bile Kurban Bayramı'na getirip biletiyorlar. Her zaman bileme hizmetimiz olduğu halde bıçak algısının en yoğun olduğu zaman Kurban Bayramı zamanıdır. Biz bileme hizmeti veriyoruz ama bizim esas işimiz bıçak satmak. Bizim kendi markamızla kurban bıçağı için farklı, mutfak bıçağı için farklı, döner bıçağı için farklı çelik kullanıyoruz. Yani her işin kendisine özgü ihtiyaçlarını karşılayacak çelikleri kullanıyoruz. Kurban bıçağının en önemli özelliği sıkı olması. Yani çelik yoğunluğu sıkı, aşınma katsayısı yüksek olması lazım. Şu anda piyasada kullanılan bizim de bazı çeşitlerimize uygun fiyatlı olan çeşitlerimizde kullandığımız çelikte yıpranma katsayısı 40. Bizim kurban bıçağı için kullandığımız çeliklerde yıpratma katsayısı 500. Bunu herhangi bir bıçakçıya sorsan bilmez. Dünyada üç tane olan, laboratuvarın bir tanesi bizde. Biz çeliğin röntgenini de çekebiliyoruz. Her türlü aşamasını da tokluğunu da tespit edebiliyoruz" şeklinde konuştu.

ÇELİK ELDİVENLER 4 İLA 6 BİN LİRA ARASINDA SATILIYOR

Profesyonel kasapların çelik eldiven kullandığını belirten Pirge, "Çelik eldiven, genellikle sol elle kullanılır. Bıçağı sağ eliyle tutanlar sol elle takar. Sol eliyle tutanlar sağ elle takar. Çelik eldiven tek üretilir çift olmaz. Onun için bıçağın eli kesmesini engelleyici bir unsurdur. Genelde profesyoneller kullanılır. Kesilmeyen ipli eldivenler de var ama çelik eldivenler daha sağlıklı ve daha uzun ömürlü. Bir de bıçağa karşı da daha dirençli fakat fiyatı yüksek görülüyor. Ortalama 4 bin lira ile 6 bin lira arasında bir fiyatı var" dedi.