Acemi kayakçıların düşüşü kameralara yansıdı

Türkiye'nin en önemli kış ve kayak turizm merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Hava sıcaklarının aniden düştüğü Pazar gününde termometreler sıfırın altında eksi 6 derecelerde seyretti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinde ise kar kalınlığı 1 metre 24 santimetre olarak ölçüldü. Diğer yandan kayak pistleri güneşli havanın da etkisiyle sezonun en yoğun günlerini yaşıyor. Hafta sonunda güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler pistlere akın etti. Kayak ve snowboardlarıyla kayak yapan acemi kayakçıların düşüşleri kameralara yansıdı.

Gül Sevim, "Ailemle İstanbul'dan günübirlik geldik. Daha önce hiç gelmemiştim. Bu kadar eğlenceli olacağını beklemiyordum. Burada kayak yapıyoruz, kardeşimle kar topu oynuyoruz. Herkesin mutlaka buraya gelmesi lazım" ifadelerini kullandı.