Acerbi geri dönüyor

Baran Yalçın
Acerbi geri dönüyor

İtalya Milli Takımı teknik direktörü Luciano Spalletti, Erling Haaland’a karşı güvenilir bir savunma arayışı içinde Inter’in deneyimli stoperi Francesco Acerbi’yi yeniden kadroya dahil etmeye hazırlanıyor.

37 yaşındaki Francesco Acerbi, yaklaşık bir yıl aradan sonra yeniden İtalya Milli Takımı’na çağrılmak üzere. Son olarak Ekim 2023’te EURO 2024 elemelerinde Ukrayna ile oynanan 0-0’lık maçta milli formayı giyen Acerbi, turnuvanın nihai kadrosuna alınmamıştı. Ancak Inter formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans, özellikle Barcelona karşısında 4-3’lük galibiyeti getiren golü, onun yeniden milli formaya yaklaşmasını sağladı.

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SPALLETTİ’DEN GENİŞ KADRO HAMLESİ

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, İtalya’nın 6 Haziran’da Norveç ve 9 Haziran’da Moldova ile oynayacağı Dünya Kupası eleme maçları öncesinde açıklanan ön kadroda Acerbi de yer aldı. Spalletti’nin resmi kadro listesini 30 Mayıs’ta açıklayacağı bildirildi. FIFA kuralları gereği teknik direktörlerin nihai kadroyu ilan etmeden önce kulüpler ve oyunculara bildirimde bulunması gerekiyor.

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HAALAND’A KARŞI GÜVENDİĞİ İSİM

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, Norveç’in en büyük kozu. Acerbi, son iki yılda Haaland’a karşı çıktığı mücadelelerde etkili savunmasıyla dikkat çekmişti. Bu nedenle Spalletti’nin bu zorlu eşleşmede Acerbi’ye yeniden görev vermesi bekleniyor.

Kadrodaki diğer stoper adayları arasında Alessandro Bastoni, Alessandro Buongiorno, Riccardo Calafiori, Giovanni Di Lorenzo ve Federico Gatti de yer alıyor. Spalletti’nin son tercihini Acerbi, Matteo Gabbia veya Pietro Comuzzo üçlüsünden birinden yana yapacağı öngörülüyor.

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