Acerbi'ye taraftardan sürpriz hediye. O anlar sosyal medyada gündem oldu

Editör: Fatma Demirkaya

Manchester City ile Inter, 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi Inter taraftarından takımın yıldızına sürpriz bir hediye geldi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

"HAALAND'I TUTMAN İÇİN"

Tesislerin çıkışında başarılı stoper Acerbi'nin önünü kesen Inter taraftarı, 35 yaşındaki futbolcuya balık yakalama kepçesi hediye etti. Taraftarın hediyeyi Acerbi'ye verirken, "Haaland'ı tutman için" ifadelerini kullanması gülüşmelere neden oldu.

Bu sezon Manchester City, yarı finalde son şampiyon Real Madrid'i yenerken Inter ise ezeli rakibi Milan'ı yarı finalde mağlup ederek İstanbul'daki finalde sahne alacaklar.