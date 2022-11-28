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Faslı futbolcudan gözleri yaşartan açıklama

Fas Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Achraf Hakimi, Belçika karşısında aldıkları galibiyeti değerlendirirken duygu dolu anlar yaşandı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 21:27
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Achraf Hakimi: Babam seyyar satıcı, annem ise hizmetçiydi

Faslı futbolcudan gözleri yaşartan açıklama
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Fas Milli Takımı'nın sağ beki Achraf Hakimi, duygusal açıklamalarda bulundu.

Achraf Hakimi: "Ailemin geçmişinden bahsetmekte benim için utanılacak bir şey yok. Babam seyyar satıcı, annem ise hizmetçiydi. Benim için çile çekip, futbol oynayabilmem için kendilerini feda ettiler. Bugün benim için enerji ve şevk kaynağı onlar." dedi.

2022 Dünya Kupası'nda Belçika karşısında tarihlerinin en büyük galibiyetlerinden birini aldıklarını söyleyen Hakimi, F Grubu'nda Belçika'yı 2-0 yendikleri maçın ardından, "Bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Harika bir takımız. Gruptaki son karşılaşmalarda neler olacağına bakacağız. Bu maçı kazanmak güvenimizi tazeledi." diye konuştu.

Gruptan çıkma şanslarını değerlendiren Hakimi, "Maç maç bakacağız. Çalışmaya devam edeceğiz. Fas'ın kazandığı en büyük galibiyetlerden bir tanesi. 1998 Dünya Kupası'ndan bu yana galip gelemiyorduk. Teknik direktörümüzle çok iyi iş çıkardık. Çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kanada karşısında da çok fazla pozisyona girdiklerini aktaran yıldız futbolcu, Belçika maçında bunları gole çevirmeyi başardıklarını belirtti.

Hakimi, Faslı taraftarların tribünlerin büyük bir kısmını doldurarak takıma verdikleri destekle ilgili soruya, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Tribünlere baktığımda her yer kırmızıydı. Bizi desteklemekten bir an geri durmadılar. Evimizde gibi oynadık. Fas'tan gelip bizi desteklediler. Maddi olarak fedakarlıkta bulundular. Teşekkür etmek istiyorum." yanıtını verdi.

 

 

 

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