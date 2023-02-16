Acı Ağız Sendromunda ne yapmalı?

Yanan ağız sendromu olarak da tanımlanan kişilerin ağızlarında yanma ve ağrı ile kendini gösteren, acı ağız sendromu bir sağlık problemi. Acı ağız sendromu için hangi doktora gidilir, belirtileri neler? Acı ağız sendromu nedir, tedavisi nedir, bitkisel tedavisi nedir?
Sabah başlayıp gün ortalarında şiddetlenen yanma durumu, gıda tüketilmesiyle beraber hafifler. Genelde normal olan bu hastalık bazı bireylerde dilde çatlak ve izler şeklinde de olabilir. Aynı zamanda da bazı kişiler ağızlarında metalik bir tat hissettiklerini söyleyerek mide bulantısı yaşadıklarını belirtirler. Çok sık rastlanılmayan bu sendrom genellikle orta yaşlı ve yaşlı bireylerde görülür. Kadınlarda görülme olasılığı ise erkeklere oranla daha fazladır. Ağız mukozasında gözle görülebilir bir lezyon olmadığı halde dil ve ağız boşluğunda ağrı ve yanma şeklinde kendini gösterir.
ACI AĞIZ SENDROMU NEDİR?
Acı ağız sendromu, nöropatik bir ağrı olan ve ağızda yanma hissine sebep olur. Bu yanma ise çok şiddetli olduğu zaman kişinin hayatını etkileyen bir rahatsızlık haline dönüşür. Aniden ortaya çıkan ve yavaş yavaş ilerleyen bu sendrom, yanma karıncalanma veya uyuşma şeklinde ağızda, dilde, diş etlerinde ve damakta hissedilen bir rahatsızlıktır. Genellikle neden ortaya çıktığı bilinmeyen bu rahatsızlığa sebep olan bazı nedenler ise şöyle;
Ağız içi enfeksiyonları
Asitli yiyecek içecek tüketimi
İlaçlar
Tiroid bezinin yavaş çalışması
Diş ürünlerine ya da bazı gıdalara olan hassasiyet
Şeker hastalığı
Depresyon ya da anksiyete
Kuru ağız
Reflü
ACI AĞIZ SENDROMU BELİRTİLERİ
Ağızda, dilde, diş etinde ve damakta yanma şeklinde belirti gösteren acı ağız sendromunun genel olarak belirtileri şu şekilde:
Ağrının yemek yendikten sonra hafiflemesi
Ağız kuruluğu
Bu şikayetlerin en az 4 ay devam etmesi
Ağızda yanma veya ağrı
Dilde acı bir tat
Ağızda metalik bir koku hissedilmesi
ACI AĞIZ SENDROMU TEDAVİSİ
Genellikle belirli bir sebebi olmayan ve kolay teşhis konulmayan acı ağız sendromu için kişinin bir doktor muayenesi olması gerekmektedir. Doktor muayenesi sırasında kişinin tıbbi geçmişi ve beslenme düzeni incelenir. Teşhisi koymak için ise hissedilen yanmanın 3 ay boyunca devam ediyor olması gerekir. Belirli kan testleri de yapıldıktan sonra uygun tedaviye başlanır. Ağız yanmasının tedavisi şu şekilde;
Şekersiz sakız kullanmak
Vitamin takviyeleri
Bilişsel-davranışçı terapi
Ağzı nemli tutmak
Bazı durumlarda antidepresanlar veya anksiyete ilaçları
Acı Ağız Sendromu Bitkisel Tedavisi
Yanan ağız sendromunun altında yatan potansiyel sebepler tam olarak bilinmemektedir. Fakat bazı durumlarda vitamin eksikleri yanan ağız sendromunu tetiklemektedir. Bu vitamin eksiklerinin başında ise B12 vitamini ve demir eksikliği yatmakta…
Demir vitaminini bulunduran gıdalar:
Sığır karaciğeri
Sığır eti
Mercimek
Bitter çikolata
Ispanak
Sardalye
Kara fasulye
Kuru üzüm
B Vitamini bulunan besinler
· Ton Balığı
· Organik yoğurt
· Hindi
· Çiğ süt
· Sığır eti
· Tavuk karaciğeri
· Somon
· Uskumru
HANGİ DOKTORA GİDİLMELİ?
Acı ağız sendromu, yavaş bir başlangıç gösteriyor. Belirtileri ise yıllar içerisinde şiddetlenir. Başlangıç belirtileri ise kişinin dişleriyle alakalı bir sorun olduğunu düşünmesiyle beraber bir diş hekiminde son bulur. Fakat acı ağız sendromu yaşayan kişilerin diş hekimlerine ya da Kulak burun boğaz uzmanlarına danışmak yerine gastroenterolog tarafından muayene edilmelerinde fayda vardır.