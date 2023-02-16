Acı Ağız Sendromunda ne yapmalı?

Yanan ağız sendromu olarak da tanımlanan kişilerin ağızlarında yanma ve ağrı ile kendini gösteren, acı ağız sendromu bir sağlık problemi. Acı ağız sendromu için hangi doktora gidilir, belirtileri neler? Acı ağız sendromu nedir, tedavisi nedir, bitkisel tedavisi nedir?

Sabah başlayıp gün ortalarında şiddetlenen yanma durumu, gıda tüketilmesiyle beraber hafifler. Genelde normal olan bu hastalık bazı bireylerde dilde çatlak ve izler şeklinde de olabilir. Aynı zamanda da bazı kişiler ağızlarında metalik bir tat hissettiklerini söyleyerek mide bulantısı yaşadıklarını belirtirler. Çok sık rastlanılmayan bu sendrom genellikle orta yaşlı ve yaşlı bireylerde görülür. Kadınlarda görülme olasılığı ise erkeklere oranla daha fazladır. Ağız mukozasında gözle görülebilir bir lezyon olmadığı halde dil ve ağız boşluğunda ağrı ve yanma şeklinde kendini gösterir.

ACI AĞIZ SENDROMU NEDİR?

Acı ağız sendromu, nöropatik bir ağrı olan ve ağızda yanma hissine sebep olur. Bu yanma ise çok şiddetli olduğu zaman kişinin hayatını etkileyen bir rahatsızlık haline dönüşür. Aniden ortaya çıkan ve yavaş yavaş ilerleyen bu sendrom, yanma karıncalanma veya uyuşma şeklinde ağızda, dilde, diş etlerinde ve damakta hissedilen bir rahatsızlıktır. Genellikle neden ortaya çıktığı bilinmeyen bu rahatsızlığa sebep olan bazı nedenler ise şöyle;

Ağız içi enfeksiyonları

Asitli yiyecek içecek tüketimi

İlaçlar

Tiroid bezinin yavaş çalışması

Diş ürünlerine ya da bazı gıdalara olan hassasiyet

Şeker hastalığı

Depresyon ya da anksiyete

Kuru ağız

Reflü

ACI AĞIZ SENDROMU BELİRTİLERİ

Ağızda, dilde, diş etinde ve damakta yanma şeklinde belirti gösteren acı ağız sendromunun genel olarak belirtileri şu şekilde:

Ağrının yemek yendikten sonra hafiflemesi

Ağız kuruluğu

Bu şikayetlerin en az 4 ay devam etmesi

Ağızda yanma veya ağrı

Dilde acı bir tat

Ağızda metalik bir koku hissedilmesi

ACI AĞIZ SENDROMU TEDAVİSİ

Genellikle belirli bir sebebi olmayan ve kolay teşhis konulmayan acı ağız sendromu için kişinin bir doktor muayenesi olması gerekmektedir. Doktor muayenesi sırasında kişinin tıbbi geçmişi ve beslenme düzeni incelenir. Teşhisi koymak için ise hissedilen yanmanın 3 ay boyunca devam ediyor olması gerekir. Belirli kan testleri de yapıldıktan sonra uygun tedaviye başlanır. Ağız yanmasının tedavisi şu şekilde;

Şekersiz sakız kullanmak

Vitamin takviyeleri

Bilişsel-davranışçı terapi

Ağzı nemli tutmak

Bazı durumlarda antidepresanlar veya anksiyete ilaçları

Acı Ağız Sendromu Bitkisel Tedavisi

Yanan ağız sendromunun altında yatan potansiyel sebepler tam olarak bilinmemektedir. Fakat bazı durumlarda vitamin eksikleri yanan ağız sendromunu tetiklemektedir. Bu vitamin eksiklerinin başında ise B12 vitamini ve demir eksikliği yatmakta…

Demir vitaminini bulunduran gıdalar:

Sığır karaciğeri

Sığır eti

Mercimek

Bitter çikolata

Ispanak

Sardalye

Kara fasulye

Kuru üzüm

B Vitamini bulunan besinler

· Ton Balığı

· Organik yoğurt

· Hindi

· Çiğ süt

· Sığır eti

· Tavuk karaciğeri

· Somon

· Uskumru

HANGİ DOKTORA GİDİLMELİ?

Acı ağız sendromu, yavaş bir başlangıç gösteriyor. Belirtileri ise yıllar içerisinde şiddetlenir. Başlangıç belirtileri ise kişinin dişleriyle alakalı bir sorun olduğunu düşünmesiyle beraber bir diş hekiminde son bulur. Fakat acı ağız sendromu yaşayan kişilerin diş hekimlerine ya da Kulak burun boğaz uzmanlarına danışmak yerine gastroenterolog tarafından muayene edilmelerinde fayda vardır.