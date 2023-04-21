Acı biber gerçekten zayıflatıyor mu

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Acı biber yiyerek nasıl kilo verilir? Acı biber ile kilo vermenin püf noktaları neler? Kilo verdiren acı biber diyeti gerçekten zayıflatıyor mu? BU sorular sıkça sorulur. İşte o soruların yanıtları…

Vitamin bakımından en az turunçgiller kadar yararlı olan acı biberin özellikle de kırmızı renkte olanları B, C ve K vitamini bakımından zengin. Hem kilo vermeyi hızlandıran hem de yağ yakıcı özelliklere sahip olan acı biberi fazla tüketmek bağırsakta problemlere sebep olabileceği için ölçülü miktarda tüketilmeli.

ACI BİBER YİYEREK NASIL KİLO VERİLİR?

İnsan vücuduna sunduğu olumlu etkilerin yanı sıra kilo ermek isteyen kadınlarında diyetleri boyunca kolay bir şekilde yağ yakmasını sağlayan acı biber, acı sever kimselerin severek yiyebilecekleri ve kısa zamanda fayda görecekleri ideal bir besin kaynağı.

ACI BİBER İLE KİLO VERME

Düzenli tüketildiği takdirde bağırsakların düzenli çalışmasına yarayan ancak fazla tüketildiğinde de zararı dokunan acı biber, içerisindeki kapasisin maddesiyle damakta acılık hissi bırakır. Oldukça düşük bir kalorisi olan ve kolay sindirilebilen biber tüketimi ile vücut ısısını arttırabilir, kalori yakma hızını sağlayabilirsiniz. Vücuttaki oksijenin artması konusunda etkili olan acı biber, metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olan en ideal besinlerden biridir.

Midesinden hassas olan, hemoroit ya da ülser gibi sıkıntısı olan kişilerin acı biber tüketmesi bazı sorunlara yol açabilir. Bu kimseler ancak doktor kontrolü içerisinde ölçülü miktarda tüketebilir.

İŞTE KİLO VERDİREN ACI BİBER KÜRÜ TARİFİ

Yapılışı:

Yukarıda bahsedilen malzemeleri boş bir kapta karıştırıp günlük 3 bardak tüketin. Her gün muhakkak taze tüketilmesi gereken acı biber kürünün yanında günlük 2,5-3 litre kadar su tüketimine gayret gösterin.

Malzemeler:

3 tatlı kaşığı acı kırmızı pul biber

3 tane taze limonun suyu

3 su bardağı kaynatılmış sıcak su