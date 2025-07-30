Acı bilanço ortaya çıktı. İşte yedi ayda çıkan yangın sayısı

Türkiye yangınlarla mücadele ederken acı bilanço açıklandı. 2025 yılında 75 ilde 4.426 orman yangını çıktı, 49.769 hektar alan zarar gördü. En çok yangın Çanakkale’de, en çok alan kaybı İzmir’de yaşandı.

Buna göre, 2025 yılının başından bugüne toplam 75 ilde 4 bin 426 orman yangını çıktı.

Bu yangınlarda 49 bin 769 hektar alan (69 bin 700 futbol sahası) zarar gördü.

Yangın sayısının en fazla olduğu il, 498 yangınla Çanakkale oldu. Çanakkale'yi 336 yangınla Balıkesir, 283 yangınla İzmir, 277 yangınla İstanbul ve 214 yangınla Manisa takip etti.

Yanan alan bakımından ise ilk sırada 10 bin 854 hektar ile İzmir yer aldı. İzmir'i 8 bin 268 hektarla Bilecik, 5 bin 712 hektarla Karabük, 4 bin 431 hektarla Manisa ve 3 bin 654 hektarla Bursa takip etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde 1 Haziran 2025'ten bugüne kadar orman yangınlarının kontrol altına alındığı 13 ilde 407 konut, 17 işyeri ve 96 ahırın yıkık ve ağır hasarlı olarak tespit edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, "Ülkemiz genelinde 1 Haziran 2025 tarihinden bugüne kadar 13 ilimizde toplam 407 konut, 17 iş yeri ve 96 ahır yıkık ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Yangından etkilenen illerimize toplam 128 milyon 470 bin 242 lira ödenek gönderilmiş olup 7 ilimizde 490 haneye 83 milyon 277 bin 710 lira ödeme yapılmıştır" bilgisini paylaştı.

İzmir'de hasar gören 295 konut için 34 milyon 367 bin 450 lira ve diğer harcamalarda kullanılmak üzere 6 milyon 206 bin 620 lira olmak üzere toplam 40 milyon 574 bin 70 lira ödeme yapıldığını belirten Yerlikaya, Bilecik'te 69 konut için 35 milyon 668 bin 904 lira ödendiğini aktardı.

Oda TV'deki habere göre Yerlikaya, ayrıca Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5 konut için 1 milyon 677 bin 900 lira, Hatay'da 71 konut için zarar tespit çalışmaları kapsamında 2 milyon 229 bin 100 lira, Çanakkale'de 2 konut ve 8 eşya hasarı için toplam 10 haneye 800 bin 966 lira, Sakarya'da zarar tespit çalışmaları kapsamında 4 haneye 495 bin lira, Karabük'te zarar tespit çalışmaları kapsamında 36 haneye 1 milyon 831 bin 770 lira ödeme yapıldığını belirtti.

Toplamda 294 milyon TL’lik tespit ödemesi yapılırken Yerlikaya, hasar ve zarar tespit çalışmalarının detaylarına ilişkin, şunları kaydetti:

"İzmir'de 288 bina, 320 bağımsız bölüm, 252 konut, 13 iş yeri, 27 ahır; Bilecik'te 134 bina, 157 bağımsız bölüm, 75 konut, 3 iş yeri, 33 ahır; Hatay'da 4 bina, 4 bağımsız bölüm, 1 ahır; Çanakkale'de 8 bina, 9 bağımsız bölüm, 2 konut, 6 ahır; Tekirdağ'da 12 bina, 13 bağımsız bölüm, 1 konut, 11 ahır; Sakarya'da 10 bina, 12 bağımsız bölüm, 7 konut, 2 ahır; Karabük'te 64 bina, 74 bağımsız bölüm, 45 konut, 3 ahır; Antalya'da 7 bina, 7 bağımsız bölüm, 3 konut, 1 ahır; Ankara'da 8 bina, 12 bağımsız bölüm, 11 konut; Uşak'ta 11 bina, 13 bağımsız bölüm, 4 konut, 7 ahır; Mersin'de 6 bina, 6 bağımsız bölüm, 3 konut; Bursa'da 5 bina, 5 bağımsız bölüm, 1 konut, 1 iş yeri, 3 ahır; Kahramanmaraş'ta 4 bina, 5 bağımsız bölüm, 3 konut, 2 ahırda hasar ve zarar tespit çalışmaları yapılmıştır"