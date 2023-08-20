Acı çekmek / duymak deyiminin farklı anlamları

Acı çekmek /duymak deyiminin iki farklı anlamı vardır;
1. Bedensel ağrı, sızı duymak.
Örnek cümle: Kazadan sonra çok acı çekti.
2. Üzülmek, üzüntü içinde kalmak.
Örnek cümle: Eşini kaybedeli on yıl oldu ama o hâlâ acı çekiyor
Acı çekmek /duymak deyimleri ne anlama geliyor? İşte yanıtı…
Acı çekmek /duymak deyiminin iki farklı anlamı vardır;
1. Bedensel ağrı, sızı duymak.
Örnek cümle: Kazadan sonra çok acı çekti.
2. Üzülmek, üzüntü içinde kalmak.
Örnek cümle: Eşini kaybedeli on yıl oldu ama o hâlâ acı çekiyor