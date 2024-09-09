Acı gerçeği Adalet Bakanlığı açıkladı. 66 bin 138 çocuk cinsel istismara maruz kaldı

YENİÇAĞ - Özel Haber

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta Kur'an Kursu'na gitmek için evinden çıkan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, 19 gün süren aramanın ardından bulundu. Narin’in bedeninin Eğertutmaz Deresi’nde, çuval içine konmuş ve üzerine taş ile dallar yerleştirilmiş halde bulunduğu belirlendi.

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Türkiye bu haberle derin bir üzüntü yaşarken Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılı adalet istatistiklerine bakıldığında, son yıllardaki cinsel istismar suçlarındaki artış dikkat çekti.

66 BİN 138 ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARA MARUZ KALDI

2023 yılında çocuklara cinsel istismar konusunda açılan dosya sayısı 66 BİN 138'e çıktı. Ancak mahkemelerde görülen çocukların cinsel istismarı dava sayısı 14 BİN 919 olarak kaydedildi.

SADECE 7 BİN KİŞİ MAHKUM EDİLDİ

2023 yılında çocuk istismarı dosyalarındaki büyük artışla 66 bin 138 çocuk istismar edilmesine rağmen bu istismar davalarında yalnızca 7 bin 88 kişi mahkum edildi.

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nden alınan verilerin ekran görüntüleri ise aşağıdaki şekilde: