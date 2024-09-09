Acı gerçeği Adalet Bakanlığı açıkladı. 66 bin 138 çocuk cinsel istismara maruz kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Acı gerçeği Adalet Bakanlığı açıkladı. 66 bin 138 çocuk cinsel istismara maruz kaldı

Diyarbakır'da 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın haberi tüm Türkiye'yi derinden sarsarken çocuklara yönelik suçların artış oranı dikkat çekti. Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre, çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçlarının 2023 verileri ortaya çıktı.

YENİÇAĞ - Özel Haber

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta Kur'an Kursu'na gitmek için evinden çıkan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, 19 gün süren aramanın ardından bulundu. Narin’in bedeninin Eğertutmaz Deresi’nde, çuval içine konmuş ve üzerine taş ile dallar yerleştirilmiş halde bulunduğu belirlendi.

Narin'e kıyan eller kırılsın! Çocuğa yönelik suça idam gelsinNarin'e kıyan eller kırılsın! Çocuğa yönelik suça idam gelsin

Minik Narin’in haberini sunarken ağladı: Özür dilerim ama...Minik Narin’in haberini sunarken ağladı: Özür dilerim ama...

Türkiye bu haberle derin bir üzüntü yaşarken Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılı adalet istatistiklerine bakıldığında, son yıllardaki cinsel istismar suçlarındaki artış dikkat çekti.

66 BİN 138 ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARA MARUZ KALDI

2023 yılında çocuklara cinsel istismar konusunda açılan dosya sayısı 66 BİN 138'e çıktı. Ancak mahkemelerde görülen çocukların cinsel istismarı dava sayısı 14 BİN 919 olarak kaydedildi.

33.png

SADECE 7 BİN KİŞİ MAHKUM EDİLDİ

2023 yılında çocuk istismarı dosyalarındaki büyük artışla 66 bin 138 çocuk istismar edilmesine rağmen bu istismar davalarında yalnızca 7 bin 88 kişi mahkum edildi.

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nden alınan verilerin ekran görüntüleri ise aşağıdaki şekilde:

1aa-001.png

2aa.png

yy.png

Son Haberler
Otomobil plakası takılı traktör ele geçirildi
Otomobil plakası takılı traktör ele geçirildi
Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması!
Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması!
İtalya, nükleer enerjiye geri dönmeyi tartışıyor
İtalya, nükleer enerjiye geri dönmeyi tartışıyor
Gaziantep’te kavgayı ayırmak isterken kalbinden bıçaklandı
Gaziantep’te kavgayı ayırmak isterken kalbinden bıçaklandı
Yok artık dedirten ücret. Taksici mi dolandırıcı mı?
Yok artık dedirten ücret. Taksici mi dolandırıcı mı?