Acı gerçeği İtalyanlar açıkladı. 'Dünyada parayla satılan vatandaşlığın yarısından fazlasını Türkiye yaptı'

Cumhuriyet Gazetesinin haberine göre, Türkiye’ye gelen yabancılar sadece 400 bin dolar değerinde bir gayrimenkul aldıkları takdirde Türk vatandaşlığına geçerek seçimlerde oy dahi kullanabiliyor.

İtalyan Gazeteci ve aynı zamanda sosyolog olan Marco D’Eramo, bugün konu hakkında yayımladığı bir değerlendirme raporunda, Dünyada vatandaşlık alan yabancıların yarısından fazlasının Türkiye’de olduğunu ifade etti.

İstanbul’un özellikle zengin kişiler için son derece yaşanabilir bir şehir olduğunu belirten D’Eramo, ilk başta Orta Doğulu kişilerin geldiğini, daha sonraki süreçlerde ise bunların yerini zengin Dubaili kişilerin aldığını ifade etti.

Rusya- Ukrayna savaşı ile beraber bu furyaya Ukrayna ve Pakistanlıların da katıldığını ifade eden D’Eramo şu sözleri sarfetti:

“Varlıklı İranlılar için Türkiye'nin özel bir çekiciliği vardır Sadece komşu bir ülke olması ve İranlıların vize olmadan girebildiği az sayıdaki ülkeden biri olmasının yanı sıra, Türk lirasının yüksek enflasyon (bu yıl %39) nedeniyle son iki yılda dolar karşısında yarı değer kaybetmesi.

İranlılar, kendi devalüasyonları ve enflasyonlarından daha az cezalandırılırlar, Türkiye'de gayrimenkul alımı diğer yerlere göre daha karlıdır.

Şu anda yılda ortalama 10,000 konut birimi satın alıyorlar. Bunlar karlı varlıklardır, çünkü İstanbul ve Akdeniz sahilinin genelinde konut fiyatları yükselmektedir. Bir yurttaşlık başvuru ajansı, ilanında bu durumu ‘Türkiye'yi ev, sigorta ve yatırım olarak düşünebilirsiniz’ diye tanıttı.

YENİÇAĞ YAZARI FATİH ERGİN KAMUOYUNA DUYURMUŞTU

Konu hakkında daha önce hayali ev ve arsa satılarak yabancılara vatandaşlık verdiğini yazan ve üzerinde defaatle durarak bu konunun önemine dikkat çeken Yeniçağ Gazetesi yazarı Fatih Ergin, bu konu hakkında köşe yazıları yazarak kamuoyuna bu durumu duyurmuştu.