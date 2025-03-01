Acı haber geldi! 4 yaşındaki Nazlı’nın cansız bedeni derede bulundu

Kaynak: DHA
Acı haber geldi! 4 yaşındaki Nazlı’nın cansız bedeni derede bulundu

Denizli’nin Honaz ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen'in, bugün saat 15.30 sıralarında cansız bedeninin bulunduğu bildirildi.

Denizli’nin Honaz ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kaybolan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen'den acı haber geldi.

Küçük kızın cansız bedeninin bugün saat 15.30 sıralarında kaybolduğu yere 5 kilometre mesafedeki Aksu Deresi'nde bulunduğu belirtildi. Çocuğun cansız bedeni, dalgıçlar tarafından bulunarak sudan çıkarıldı.

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Denizli'nin Honaz ilçesinde, İsmail ve Gülizar Şeşen çiftinin tek çocuğu olan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen, evinin önünde oynarken kaybolmuştu. Kızlarını bulamayan aile, durumu yetkililere bildirirken, bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatılmıştı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, küçük kızın en son evlerinin önünde bulunan demiryoluna yürürken güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği öğrenilirken söz konusu görüntülerde, çocuğun demiryolu üzerinde ilerleyerek Aksu Deresi üzerindeki köprüye yöneldiği görülmüştü.

Yetkililer, küçük çocuğun dereye düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durmuş ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı balık adamlar, Aksu Deresi'nde dalış yaparak tarama çalışması başlatmıştı.

Nazlı Şeşen’e ait olduğu düşünülen bir terliğin dere kenarında bulunduğu ifade edilmiş ve derenin debisinin yüksek olması nedeniyle, arama çalışmalarının daha sağlıklı yürütülebilmesi için Aksu Deresi'ni besleyen Akbaş Barajı'nın kapakları kapatılarak çalışmalar sürdürülmüştü.

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